Egipto y Qatar lo consiguieron, ahora espera la Casa Blanca

Israel ha dicho que la tregua puede extenderse 1 día más por cada 10 rehenes adicionales liberados, algo que el presidente estadounidense Joe Biden dijo que esperaba que ocurriera.

Una delegación de Qatar llegó a Israel el sábado para coordinar con las partes sobre el terreno y “garantizar que el acuerdo siga avanzando sin problemas”, según un diplomático informado sobre la visita. El diplomático habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir detalles con los medios.

El inicio de la pausa trajo tranquilidad a 2,3 millones de palestinos que se tambalean por los implacables bombardeos israelíes que han matado a miles de personas, expulsado a tres cuartas partes de la población de sus hogares y arrasado áreas residenciales. El lanzamiento de cohetes por parte de militantes de Gaza hacia Israel quedó en silencio.

Algunos palestinos desplazados aprovecharon la pausa acordada en los combates en Gaza para controlar sus hogares, y en algunos casos los encontraron destruidos.

Todos los rehenes liberados el sábado por la noche se encontraban en condición estable , dijeron hospitales israelíes. Los dos hospitales del área de Tel Aviv que recibieron a 13 israelíes liberados el viernes describieron su condición como estable o buena.

Los negociadores esperan que el alto el fuego temporal de 4 días en Gaza pueda ampliarse hasta cuatro días más con la liberación de entre 40 y 50 mujeres y niños más rehenes, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

Esa cifra se sumaría a los 50 rehenes que Hamas había acordado liberar durante el período inicial de cuatro días. El alto el fuego comenzó el viernes por la mañana y hasta ahora ha permitido la liberación de 41 rehenes retenidos en Gaza y 78 mujeres y menores retenidos en prisiones israelíes. Otros cuatro rehenes retenidos en Gaza fueron liberados antes de que comenzara el alto el fuego.

Antes

Hubo un retraso en el intercambio de prisioneros entre el movimiento radical palestino Hamás e Israel durante la tregua de 4 días, que fue superada gracias a los esfuerzos de Egipto y Qatar, según el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid bin Mohammed al-Ansari.

Hamas alegó que las entregas de ayuda permitidas por Israel no cumplían con lo prometido y que no llegaba suficiente ayuda al norte de Gaza, el foco de la ofensiva terrestre de Israel y la principal zona de combate. Hamás también dijo que no se había liberado a suficientes prisioneros veteranos en el 1er., canje del viernes.

"Esto está poniendo en peligro el acuerdo y hemos hablado con mediadores al respecto", dijo Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás, en Beirut. Pero Egipto, Qatar y el propio Hamás dijeron más tarde que se habían superado los obstáculos, y Hamás emitió un comunicado identificando a 6 mujeres y 33 niños y adolescentes que, según dijo, se esperaba que fueran liberados por los israelíes.

"Después de algún retraso, los obstáculos para la liberación de los prisioneros se superaron gracias a los contactos entre Qatar y Egipto con ambas partes", dijo el diplomático.

Lo que pasó

Hamás ha protestado ante los mediadores por las medidas israelíes durante el período de tregua, que según el movimiento violan sus términos, lo informó el canal de televisión Al Arabiya.

La declaración correspondiente fue hecha por el portavoz de Hamás, Osama Hamdan. Según Hamdan, durante la tregua llegaron a Gaza 340 camiones con ayuda humanitaria , de los cuales 65 acabaron en el norte de la franja, la mitad de lo acordado.

Antes de esto, Israel recibió de Hamás una 3ra. lista de rehenes que debían ser liberados.

Hamás confirmó en su cuenta en Telegram que había transferido a la Cruz Roja a las personas elegida para intercambiar.

La tarde del 25/11, el ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, anunció la decisión de posponer la liberación del 2do. grupo de rehenes israelíes. Los representantes del grupo explicaron su decisión diciendo que Israel no permitía la entrada de camiones de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza.

Otra razón del retraso en el movimiento fue el fracaso de los acuerdos sobre liberación de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Tal como afirmó en octubre el jefe de la representación de Hamás en el extranjero, Khaled Meshal, el movimiento pretende intercambiar rehenes capturados en el sur de Israel por 6.000 palestinos detenidos en prisiones israelíes.

En el contexto de la información sobre una pausa en el proceso de transferencia de rehenes, el Canal 12, citando una fuente, informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) amenazaron con reanudar las operaciones militares en la Franja de Gaza si Hamás no liberaba el 2do. grupo de detenidos.

Luego, el primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió con los dirigentes de los servicios de seguridad del país para discutir si la 2da. etapa de liberación de los rehenes retenidos en el enclave iba según lo previsto.

Un funcionario de seguridad israelí anónimo, hablando con Ynet, señaló que Israel había permitido el paso de 61 de los 200 vehículos que deberían llegar a la Franja de Gaza todos los días según los acuerdos.

tanques israelies.jpg Tanques de FDI por ahora detenidos.

La guerra

Hamas intentó (sin éxito) detener a las unidades israelíes en zonas del campo de refugiados de Al-Shati (Al-Shati) en el noroeste de la franja, cerca del puerto de Gaza y del hospital Al-Shifa en el oeste.

También cerca de las localidades de Beit Lahiya y Beit Hanoun en el norte. Los militantes lograron derribar varios vehículos blindados y tanques israelíes en combates callejeros, pero no pudieron frenar el avance sistemático de las FDI.

Las tropas que avanzaban en octubre desde el norte (a lo largo del mar) y desde el este se unieron cerca del puerto de Gaza.

A mediados de noviembre, pudieron capturar una zona fortificada de Hamás cerca del hospital Al-Shifa y avanzar hacia la antigua ciudad de Gaza.

Al mismo tiempo, las tropas israelíes provocaron un éxodo masivo de residentes de las regiones del norte hacia el sur a través de puestos de control en la zona del río Wadi Gaza.

Al norte del puerto de Gaza, las FDI desarrollaron una ofensiva desde el mar hacia la ciudad de Beit Lahiya.

Desde las afueras de la ciudad de Beit Hanun (que las FDI no pudieron capturar completamente en 1 mes de combates), avanzó otro grupo.

El 20/11 logró capturar una zona fortificada de Hamás cerca del hospital de Indonesia.

Si el avance de las FDI continúa después de la tregua, todas las zonas fronterizas del norte de la franja (incluido Beit Lahiya) quedarán aisladas de la ciudad de Gaza.

Sin embargo, la batalla está lejos de terminar: las Fuerzas de Defensa de Israel tienen dificultades para moverse en las instalaciones de Hamas. Si bien en octubre las fuerzas de las FDI irrumpieron con relativa facilidad en áreas con baja densidad de población y desarrollo (según los estándares de Gaza), el ritmo de la ofensiva se desaceleró a medida que avanzaban hacia las ciudades en noviembre.

Además, no está claro cómo planea Israel utilizar los frutos de la victoria militar. Las “victorias” anteriores en las guerras de Gaza (en 2008 y 2014) no redujeron las capacidades de combate de Hamás ni garantizaron la seguridad del país.

Línea de tiempo

El 27/10, Israel anunció una “ampliación” de la operación terrestre en Gaza. No se sabe exactamente cuándo comenzó la operación, pero en el período previo a ella, cientos de miles de palestinos huyeron de sus hogares y se trasladaron a refugios y al sur del enclave.

El 05/11, como parte de una operación terrestre, las fuerzas de las FDI rodearon la ciudad de Gaza y le cortaron el suministro, y los combates continúan en el centro de Gaza.

El 22/11, Israel y Hamás acordaron una tregua y la liberación de algunos rehenes. La primera etapa del acuerdo exige un alto el fuego de 4 días y el intercambio de 50 prisioneros detenidos en Gaza por 150 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

En la 2da. etapa, es posible liberar a personas adicionales. Por cada 10 rehenes liberados, la tregua se ampliará 1 día. Hamás también prometió liberar a 2 mujeres rusas capturadas, apenas ocurra el cese de las hostilidades.

El 24/11 entró oficialmente en vigor el acuerdo de armisticio.

