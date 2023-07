Ecuador: Motín en cárceles y asesinato de alcalde

Las masacres y disputas carcelarias son moneda común en Ecuador desde hace décadas.

El ente nacional también reveló que los reos de 13 cárceles están en huelga de hambre en reclamo de mejoras habitacionales y alimenticias, más precisamente en los centros de las provincias andinas de Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Cañar, Loja y Cotopaxi, así como de las costeras de El Oro y Guayas y la amazónica Napo.

Un reciente estudio determinó que de las 36 cárceles de Ecuador con capacidad para 30 mil personas, hay una población de 31 mil 321 presos, incluidos 3 mil 245 extranjeros, detenidos por causas relacionadas al narcotráfico.

Asimismo, el último censo penitenciario reveló que un 33% sostiene que la cantidad de alimentos que les ofrecen es suficiente, un 48% se quejó de que el suministro agua potable no es permanente y un 65% reprochó que los servicios higiénicos son malos o regulares.

Como si está ola de violencia fuera poco, el crimen del alcalde de la costeña ciudad de Manta, Agustín Intriago, a plena luz del día (23/07) conmociona al Ecuador. El primer edil, de 38 años, encabezaba el domingo un acto en el barrio popular del 15 de Septiembre cuando sicarios le dispararon seis veces, tres de ellas en el pecho.

"Este crimen no puede quedar impune, por favor no les dejemos ganar", imploró la hermana de Intriago. "Agustín no hacía más que trabajar por Manta, con devoción y determinación absoluta. No dormía, trabajaba y trabajaba. Quería que nuestros hijos y los hijos de Manta vivieran en una ciudad mejor y por eso lo daba todo", soltó también su mujer, Rosita Saldarriaga.

