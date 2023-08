Debate republicano 'sin Trump': Vivek/DeSantis vs fondos para Ucrania

Apareció Ramaswamy para disputarle a DeSantis

Con lengua filosa y cierta audacia se defendió de las acusaciones del ex vicepresidente Mike Pence sobre su presunta inexperiencia política y se enfrentó a la ex embajadora de la ONU Nikki Halley por su apoyo a los fondos para el frente de batalla de Ucrania, tal como su par ideológico Ron De Santis, en un ida y vuelta a los gritos que implicó que los moderadores Bret Baier y Martha MacCallum intervinieran.

Así, Ramaswamy comparó el apoyo a Ucrania de USA con las “desafortunadas” intervenciones militares estadounidenses en Irak y Vietnam que le costaron la gloria o la vuelta de muchos con cáncer y problemas de salud por los famosos pozos de combustión.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEmmaRincon%2Fstatus%2F1694426197847904594%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Tucker Carlson anuncia que hoy a las 8:55 PM, minutos antes de dar inicio el debate presidencial del Partido Republicano, transmitirá en esta plataforma una entrevista con el expresidente Donald Trump, quien no asistirá al debate:pic.twitter.com/pI8NgnXkt4 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 23, 2023

Este nuevo político de origen indio fue el candidato más buscado en Google el miércoles (23/08) en vísperas del debate, superando incluso la tendencia de la muerte del líder de Wagner. No es un dato menor que Ramaswamy soltó hace poco que no cree que el gobierno haya dicho toda la verdad sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ramaswamy dijo en el debate que todos habían sido “comprados y pagados” y que ofrecían “lemas memorizados y preparados previamente”. Asimismo, el candidato se refirió a ellos como “políticos profesionales, súper títeres del PAC (Comité de Acción Política)”, en clara alusión a Ron DeSantis que en florida cambió pautas estatales para financiamiento millonario de este organismo en su campaña y la reciente viralización de un memorando de debate preparado para él.

En esa misma línea, el segundo favorito de las encuestas, Ron DeSantis, también se mostró anti financiación de Ucrania como Ramaswamy:

Como presidente de Estados Unidos, su primera obligación es defender nuestro país y su gente Como presidente de Estados Unidos, su primera obligación es defender nuestro país y su gente

image.png

Christie, Pence y la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, a diferencia de DeSantis y Ramaswamy, apoyan el financiamiento de USA a las FF.AA. de Ucrania como un “deber moral” y un imperativo de seguridad nacional porque sostienen que Putin podrían amenazar su soberanía.

"Cualquiera que piense que no podemos resolver los problemas aquí en Estados Unidos y ser el líder del mundo libre tiene una visión pequeña de la nación más grande del mundo", soltó Pence.

“Era el candidato con más aspecto presidencial en el escenario ”, dijo Ken Cuccinelli, exfiscal general de Virginia y funcionario de la administración Trump que fundó el súper PAC que respalda a DeSantis.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fladerechadiario%2Fstatus%2F1694716891896684723%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false | Debate republicano sin Trump: Preguntaron quiénes apoyarían a Trump si gana las primarias incluso si está condenado por la Justicia.@VivekGRamaswamy levantó la mano inmediatamente, los demás tardaron un poco más. @RonDeSantis uno de los últimos.pic.twitter.com/nvigaR047w — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 24, 2023

El debate quedó eclipsado por Ramaswamy con interpelaciones filosas, pero según los analistas políticos, DeSantis se mostró como un candidato más serio, capaz de ocupar el sillón de la Casa Blanca en representación de los republicanos.

“Nuestro país está en decadencia” y “necesitamos enviar a Joe Biden de regreso a su sótano”, dijo Ron DeSantis en el debate.

Un momento incómodo fue cuando Christie fue abucheado por el público al criticar la conducta de Trump:

Alguien debe dejar de normalizar el comportamiento indebido. Sin importar si creen o no que los cargos penales son apropiados, el comportamiento está muy por debajo del cargo de presidente de Estados Unidos Alguien debe dejar de normalizar el comportamiento indebido. Sin importar si creen o no que los cargos penales son apropiados, el comportamiento está muy por debajo del cargo de presidente de Estados Unidos

Aborto: Consenso versus prohibición

En cuanto a la cuestión del aborto -tras anulación de la Corte Suprema del fallo Roe vs. Wade-, la ex embajadora de la ONU y ahora candidata pidió “consenso”, lo que generó cruces con el candidato Pence.

"No porque el Partido Republicano me lo diga, sino porque mi esposo fue adoptado y tuve problemas para tener a mis dos hijos, así que estoy rodeada de bendiciones", declaró Haley. "Dicho esto, debemos dejar de demonizar este tema…Ahora todo ha quedado en manos de la gente", añadió.

Luego prosiguió con respecto a la prohibición federal de abortar y Haley dijo que los políticos "deben ser honestos con el pueblo estadounidense y decir que se necesitarán 60 votos del Senado y una mayoría de la Cámara".

image.png

"Así que, para lograrlo, busquemos un consenso", agregó.

"¿No podemos todos estar de acuerdo en que deberíamos prohibir los abortos tardíos? ¿No podemos todos estar de acuerdo en que deberíamos fomentar las adopciones? ¿No podemos todos estar de acuerdo en que los médicos y enfermeras que no creen en el aborto no deberían tener que hacerlo? ¿No podemos todos estar de acuerdo en que los anticonceptivos deberían estar disponibles? ¿Y no podemos todos estar de acuerdo en que no vamos a encarcelar a una mujer ni a darle la pena de muerte si se hace un aborto?”, concluyó.

Ante esta tesis de no demonizar el aborto, el candidato Pence le retrucó que “el consenso es lo opuesto al liderazgo" y enfatizó que:

Cuando la Corte Suprema devolvió esta pregunta al pueblo estadounidense, no se la envió sólo a los estados; no es una cuestión exclusiva de los estados. Es una cuestión moral Cuando la Corte Suprema devolvió esta pregunta al pueblo estadounidense, no se la envió sólo a los estados; no es una cuestión exclusiva de los estados. Es una cuestión moral

image.png

Otro que también se sumó al apoyo de la “vida” fue Ron DeSantis: “Voy a estar del lado de la vida. Mire, entiendo que Wisconsin lo hará de manera diferente a Texas. Entiendo que Iowa y New Hampshire van a ser diferentes, pero apoyaré la causa de la vida como gobernador y como presidente”.

El debate podría no empañar la imagen positiva para los republicanos del ex mandatario Donald Trump que sacaría ventaja por más de 20 puntos a otros candidatos, tal como contó Urgente 24, en este panorama a cinco meses de la primer contienda y a más de 14 meses de los comicios generales.

Más contenido de Urgente24

España contabiliza 2.000 muertos y habla de emergencia climática

Del acuerdo de Massa con el FMI a la dolarización de Milei

Se pudrió todo entre Javier Milei y La Nación

Muerte jefe de Wagner: Kremlin hermético y USA señaló a Putin

Los piqueteros se despegan de los saqueos y cortan accesos a CABA