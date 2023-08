Donald Trump humilla a Fox: Debate a solas con Tucker Carlson por X

image.png La salida de Tucker Carlos había generado grandes repercusiones en Fox News.

Un golpe duro para el canal que atraviesa al igual que tantos otros un momento delicado en que la industria de la televisión se encuentra en una posición más vulnerable que hace dos ciclos electorales por la proliferación de las redes sociales.

En Fox figurarán el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exvicepresidente Mike Pence, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

De esa manera el expresidente le suelta la mano al canal que lo ayudó a instalarse en el poder y a sostener su discurso en los momentos más picantes de su presidencia. Podría decirse que Trump es tan ingrato con Fox como Ron DeSantis lo fue con él, presentándose en la interna republicana tras pasar de ser un relativamente desconocido congresista a gobernador de los estados más grandes de Estados Unidos gracias al impulso del magnate.

El poderoso canal hegemónico llegó incluso a mentir por él instalando presunto fraude electoral entre las masas republicanas, según la justicia:

Tal como recordó el diario de negocios: “Trump, que alguna vez fue una bendición financiera y política para el imperio de Murdoch, se ha convertido en un dolor de cabeza para Fox News. Una demanda por difamación presentada por Dominion Voting Systems, relacionada con afirmaciones de que sus dispositivos electorales otorgaron votos de manera fraudulenta a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, sacó a la luz mensajes de texto vergonzosos y generó un pago de 787 millones de dólares a la empresa".

Un hecho que golpeó duro al Fox que intenta despegarse del expresidente. “Trump claramente va a ganar la nominación republicana. . . que le está haciendo saber a Murdoch que no está solicitando su simpatía. Lo está exigiendo de manera dominante", declaró al medio un ex ejecutivo de News Corp.

Tucker Carlson

Si aquello no fuera suficiente, según trascendió en medios locales, Trump planea eclipsar a la cadena concediendo una entrevista, a la misma hora del debate republicano en Fox, a Tucker Carlson, la ex estrella de Fox despedida a principios de este año tras la demanda de la ex productora Abby Grossberg contra la cadena, que alegaba sexismo en su programa e insultos, algunos de los cuales filtrados documentos del descubrimiento de Dominion, que Carlson hizo en privado, menospreciando a sus colegas, incluidos los jefes de Fox.

image.png Se espera que Carlson transmita la entrevista pregrabada con Donald Trump en X de Elon Musk.

Según informó The Wall Street Journal, se espera que Carlson transmita la entrevista pregrabada en X de Elon Musk, anteriormente Twitter espacio que usa como medio de comunicación sustituto en una nueva versión de su programa.

De acuerdo a dos fuentes que hablaron CNN, “el expresidente Donald Trump ya grabó la entrevista que se espera que se utilice como contraprogramación para el primer debate primario del Partido Republicano el miércoles”.

En ese sentido, será dificilísimo que Fox supere los 24 millones de espectadores que atendieron la primera aparición de Trump en un debate primario del Partido Republicano en 2015.

