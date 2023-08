4ta acusación a Donald Trump y fiscal "Pantera Negra"

Tal como contó Urgente24, la mayoría de las acusaciones judiciales contra Trump son obra de una politización judicial instrumentada y exagerada por los demócratas. El expresidente se sirve de aquella embestida tan clara para sostener que es un objetivo de los “cazas de brujas” o víctima de un lawfare contra un “hombre inocente”, como un intento de sus oponentes u operadores políticos de evitar que regrese a la Casa Blanca.

Más allá de la culpabilidad o no de Trump y de sus evidentes conductas hartas inconstitucionales, la inexistencia de imparcialidad en la justicia estadounidense por estas horas es tan clara como el agua.

No es disparatado afirmar que funcionarios estadounidenses de color aprovechen su posición para seguir aumentado los problemas legales del magante "racista y populista" sostenidos en el empoderamiento mundial de los sectores antiguamente marginados.

Aquí el golpe demócrata reluce. La cuarta imputación que implica al expresidente, sigue a una investigación de dos años y medio realizada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani T. Willis tras la filtración de una llamada telefónica de enero de 2021 durante la cual Trump instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a cuestionar la validez de miles de boletas, especialmente en el área fuertemente demócrata de Atlanta, y dijo que quería “encontrar ” los votos para borrar su derrota de 2020 en el estado, según The Post.

Además, Willis, que se jacta de no tener “sentimientos personales contra aquellos a quienes investigamos o procesamos y no debemos expresar ninguno”, había señalado durante meses que planeaba usar los extensos estatutos contra el crimen organizado de Georgia, que permiten a los fiscales no solo acusar de irregularidades en el estado, sino también usar actividades en otros estados para probar la intención criminal en Georgia.

image.png Hija de un "Pantera Negra", Fani Willis tiene un claro trasfondo partidario.

“La acusación formal alega que la empresa constituyó una organización delictiva cuyos miembros y asociados participaron en diversas actividades delictivas relacionadas, incluidas, entre otras, declaraciones y escritos falsos, hacerse pasar por un funcionario público, falsificación, presentación de documentos falsos, influencia de testigos, robo de computadoras, traspaso informático, invasión informática de la privacidad, conspiración para defraudar al estado [y] actos que implican robo y perjurio”.

El equipo legal de Trump anteriormente había intentado descalificar a la "prosecutor" y el mismo expresidente la había definido como la “fiscal de distrito racista de Atlanta”. Sus abogados reaccionaron ante la nueva causación: “Los eventos que se han desarrollado hoy han sido impactantes y absurdos, comenzando con la filtración de una presunta y prematura acusación antes de que los testigos testificaran o el gran jurado hubiera deliberado y terminando con el fiscal de distrito no puede ofrecer ninguna explicación”.

La apresurada acusación, el insólito proceso judicial, y la manifiesta preocupación de la seguridad de Willis ante la retórica "alarmante" de Trump y las amenazas racistas que ella y su personal supuestamente han recibido, pareciera responder a un gran golpe demócrata.

Pareciera como que Willis se ha preparado durante toda su vida para este momento: el mano a mano con el derechista Donald Trump. Incluso The Guardian este martes, publicó una nota sobre la fiscal en la que, con citas de observadores legales, afirmó que toda la carrera de la fiscal de distrito del condado de Fulton la ha preparado para el enjuiciamiento de Donald Trump.

Además sostuvo que su vida es digna de un guion de película hollywoodense. “En el condado de Fulton, la primera mujer negra en servir como fiscal de distrito asume un caso poco probable. Willis creció asistiendo a la corte con su padre, un abogado defensor y Black Panther. Ahora, se sienta en el lado opuesto de la sala del tribunal, con la esperanza de acusar a un expresidente que trató de anular los resultados de las elecciones y, a menudo, defendió la retórica de la supremacía blanca mientras lo hacía”.

El medio británico contó que apenas fue elegida fiscal de distrito a principios de 2021 anunció planes para investigar a Trump que terminarían en la última acusación mencionada.

Si bien se presenta como liberal con tintes conservadores -buscó pena de muerte para un hombre que mato 4 mujeres y acusó al rapero negro ganador del premio Grammy Young Thug bajo el estatuto de extorsión de Georgia- su postura reaccionaria y dura parece ser fruto de la ecuación que recibió de su padre. Asistió a la Universidad de Howard, una universidad históricamente negra en la capital de los USA, y obtuvo una licenciatura en derecho de la Universidad de Emory en Atlanta.

Cabe recordar que los violentos “Black Panthers” fueron una organización política comunista perteneciente al movimiento político denominado Poder Negro. Aquellos "patrullas de vigilancia de ciudadanos armados” desafiaban a las autoridades policiales racistas de entonces y varios estuvieron involucrados en tiroteos fatales con la Policía. El director del FBI de ese tiempo, J. Edgar Hoover, describió al partido como "la mayor amenaza para la seguridad interna del país.

Sus colegas creen que con la eventual condena a Trump, Willis recuperaría el total de su base liberal que perdió por sus conducta inflexible contra la delincuencia.

