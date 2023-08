Narcos detrás de los saqueos, la teoría de Miguel Ángel Toma

"El 60% de los adolescentes está bajo el nivel de pobreza, por ende es mano de obra para estos grupos delictivos. Creían que tenían controlado esto a través de planes y grupos intermediarios que controlan este tipo de manifestaciones, pero se les fue de las manos", indicó.

También criticó que desde el oficialismo "irresponsablemente" le echen la culpa de estos hechos a la oposición: "No tienen un plan para mantener el orden ni coherencia para buscar a los responsables. No saben lo que está pasando y no tienen una respuesta".

Es por eso que remarcó que estamos viviendo una "situación de anarquía muy grande" y que la falta de coherencia marca que este gobierno "está terminado" donde hay un "presidente inexistente".

Por último, en relación a la situación de la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico, concluyó: "El conurbano es peor que Rosario. El conurbano bonaerense, a través de esta actitud abolicionista y pseudo garantista, permitió el desarrollo de este delito organizado; y esta es la principal amenaza en términos de seguridad que tenemos en la Argentina".

