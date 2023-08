Del acuerdo de Massa con el FMI a la dolarización de Milei

En cuanto a los usos de los fondos vinculados al ‘doble comando’ en el gobierno por los objetivos de Massa y lo que puede pretender el presidente Alberto Fernández, Avila consideró que “si no se los usa para eso (en relación a usar los fondos del FMI para contener al dólar) la inflación sería más alta. El principal determinante de las probabilidades de éxito de la candidatura de Massa es que no se le escape el dólar y estas reservas vienen para eso, intervenir en el mercado de cambios y que el dólar no se escape. No que no vaya a subir. Con suerte llegará a $350 hasta octubre y luego seguramente habrá una modificación”.