Muerte jefe de Wagner: Kremlin hermético y USA señaló a Putin

Con los viajes y la actividad de Wagner en Telegram, algunos se habían preguntado ¿Cómo puede ser que Putin perdone o no castigue a mercenarios que se levantaron contra el Kremlin y casi desencadenan un terrible caos pero sí a sus máximos opositores por disidencia política?

Muchos medios hablan de un derribo intencional, lo que es oportuno para el líder del Kremlin. De acuerdo a Tass, "según los expertos en la investigación de accidentes de tráfico aéreo, el accidente podría haber sido causado por una explosión en la sección de cola del avión. Los expertos dijeron que los agujeros en el fuselaje y en las alas sugieren que el avión comercial pudo haber sido derribado por un ataque con misiles", escribió Kommersant.

El Ministerio de Defensa ruso habría iniciado la "purga de los traidores" post motín: fueron detenidos al menos 12 oficiales superiores del ejército ruso y unos 15 oficiales suspendidos o despedidos del servicio.

Curiosamente la aeronave en la que viajaba el jefe mercenario había salido de Moscú y se dirigía a San Petersburgo. Tras el exilio a Bielorrusia Prigozhin iba y venía a San Petersburgo. El medio ruso Fontanka escribió la víspera que Prigozhin fue visto el 4 de julio en San Petersburgo, donde se le devolvió una pistola y otras armas requisadas durante un registro policial.

Asimismo, una reunión secreta entre el mercenario y Vladimir Putin 5 días después del motín fallido, cómo trascendió en julio, oscurece más el ambiente en el Kremlin y deja dudas sobre el acuerdo pactado y el destino de Wagner PMC.

Según rescató The Washington Post, la aparición pública más reciente de Prigozhin fue en un vídeo publicado el lunes, en el que anunciaba una campaña de reclutamiento para Wagner. Afirmó que el grupo de mercenarios estaba “haciendo a Rusia aún más grande en todos los continentes y a África aún más libre”.

Joe Biden contra Putin

Joe Biden, fiel a la posición yankee opositor a USA, ha sugerido fuertemente la participación de Vladimir Putin en la aparente muerte de Yevgeny Prigozhin en un accidente aéreo.

"No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que suceda en Rusia que Putin no esté detrás. Pero no sé lo suficiente para saber la respuesta”.

Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak sostuvo que el accidente aéreo del miércoles por la noche –exactamente dos meses después de que las fuerzas de Wagner marcharan sobre Moscú– era “una señal de Putin a las elites rusas antes de las elecciones de 2024".

image.png Joe Biden apuntó contra Putin por la muerte del "traidor" mercenario.

El presidente Volodymr Zelensky aclaró que Kiev "no tuvo nada que ver" con la muerte del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin y también sugirió que el líder de Rusia estuvo detrás.

“No tuvimos nada que ver con eso. Todo el mundo se da cuenta de quién tiene algo que ver con esto”.

Más contenido de Urgente24

BRICS define nuevos miembros y aparece la Argentina

Saqueos 2023 no se parecen a Saqueos 2001: Otro Conurbano

Sin grandes cambios en el AMBA: El frio sigue todo el finde

"Apoyo a Patricia Bullrich para que sea presidenta"

India ganó a Rusia/China el polo sur lunar y la NASA celebró