Yo me levanté a las 3:40 de la mañana cuando veo el humo negro y me acerqué a la casa. Los vecinos ya estaban intentando abrir, pero fue imposible. Por eso, me subí por el techo y entré. Saqué a la señora y cuando intenté sacar al nene no pude porque había demasiado humo y era imposible poder entrar. Fue demasiado tarde, no pudimos hacer nada