Boris Johnson rinde 'cuentas' por PartyGate y el Covid

No obstante, el ex viceprimer ministro Dominic Raab lanzó este miércoles que no estaba de acuerdo con la evaluación de Javid sobre el papel de Cumming. "Simplemente no acepto la caracterización de que hubo algún tipo de régimen títere", dijo.

Boris contra las cuerdas por mala gestión del Covid

Las interrogaciones de varios exfuncionarios bajo juramento se enmarcan en la Investigación Covid que está a cargo de la baronesa Heather Hallett, jueza jubilada que anteriormente dirigió la investigación sobre los atentados del 7 de julio en Londres.

Recordemos que también el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes publicó un informe lapidario sobre Boris por las fiestas del Covid en Downing Street conocidas como el “Partygate”, que aceleró su renuncia de Boris Johnson, tal como contó U24. Según el Comite, el exlíder 'Torie' mintió deliberadamente al parlamento sobre la supuesta distancia social en las "reuniones formales".

image.png PartyGate y las fotos de la polémica

Dicho esto, es claro que Boris no dio la importancia necesaria al brote del Covid que se llevó varias vidas en su país. A principios de este noviembre, el principal asesor de Boris, Dominic Cummings, también testificó ante la jueza que escuchó a Boris Johnson decir que preferiría “dejar que los cuerpos se amontonen” antes que imponer otro confinamiento por Covid, algo que concuerda con las declaraciones del asesor Lord Lister.

"Aunque se trata de una frase desafortunada, hay que tener en cuenta que a estas alturas el gobierno estaba tratando de evitar un mayor bloqueo dado el ya grave impacto en la economía y la educación”, planteó el exaliado del exmandatario.

Liser además afirmó ante el jurado que Boris casi que descreía de la letalidad del Covid, por así decirlo, a tal punto que se había ofrecido a que le inyectaran coronavirus en televisión para “demostrar al público que no representaba una amenaza” en el 2020.

Ahora bien, en esta investigación pública sobre el manejo de la gestión de Boris en torno al Covid, salió entonces a la luz que el exmandatario se mostró incrédulo ante la amenaza a la salud, e incluso con la clara evidencia de muertes de ancianos e inmunodeprimidos por el virus, dijo ciertas frases desafortunadas que se filtraron.

Según los testimonios de exfuncionarios, Boris incluso le consultó a un asesor si era cierto que la gente podía prevenir el virus usando un secador de pelo en la nariz, una fakenews que circuló en redes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felmundoes%2Fstatus%2F1720221355533119974&partner=&hide_thread=false Boris Johnson preguntó a los científicos sobre el uso de un secador especial para el pelo en la nariz para matar el covid https://t.co/MZLkwTSPSX — EL MUNDO (@elmundoes) November 2, 2023

