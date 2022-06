Boris Johnson comparó a las Malvinas con Ucrania y le llovieron críticas

Luego, también tocaron la cuestión en Ucrania: según el comunicado de Downing Street sobre la conversación entre los mandatarios, Boris Johnson insistió en que la única solución es la victoria de Ucrania, mientras que el presidente de Argentina destacó la necesidad de tender puentes de diálogo entre las partes para agotar todas las instancias.

El Primer Ministro y Alberto Fernández acordaron trabajar juntos en una serie de asuntos de interés tanto para el Reino Unido como para Argentina, entre ellos la energía sostenible y la ayuda para sacar la producción de granos de Ucrania.

Todo era color de rosas hasta que Alberto Fernández mencionó la necesidad de que ambos países retomen las negociaciones respecto a la soberanía de las islas Malvinas.

“ Tenemos un problema, hasta que no lo solucionemos no vamos a poder avanzar en nada, y ese es el tema de las Malvinas. Y necesitamos que Gran Bretaña se siente a negociar ”, dijo el presidente de Argentina a Boris Johnson.

Boris Johnson trató inmediatamente de cerrar la discusión, asegurando que "este es un tema que se resolvió hace 40 años".

Ese comentario provocó una respuesta inmediata de Alberto: "No, hace 40 años lo que pasó fue una guerra. Ahora todos los años Naciones Unidas dice que tenemos que sentarnos a negociar".

Hoy la ONU volvió reclamar que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo para solucionar la cuestión de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Es lo que ayer le reclamé a @BorisJohnson. La Argentina está abierta al diálogo.



— Alberto Fernández (@alferdez) June 28, 2022

La resolución

Este pedido de Fernández se baso en el nuevo texto aprobado por el Comité de Descolonización de la ONU, para que ambos países consoliden la disputa sobre la soberanía en Malvinas

El texto, aprobado el 23/06 luego de la cumbre del Comité de Descolonización, comienza planteando que se lamenta que aún no se hayan aplicado las resoluciones publicadas por la Asamblea General sobre la necesidad de la Gran Bretaña y Argentina inician conversaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En los términos del texto titulado "Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)", que fue aprobado sin votación, el Comité Especial lamentó que, a pesar del amplio apoyo internacional a una negociación entre los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido, la aún no ha comenzado la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión.

En otros términos, reiteró que la forma de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland) es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía entre ambos Gobiernos.

Además, Santiago Cafiero también añade la preocupación de Argentina sobre la venta de licencias de pescas unilaterales en áreas cercanas a las Malvinas y de la presencia militar sin autorización por parte del gobierno británico. A lo que los delegados de Cuba, Venezuela, Colombia, Pakistán entre otros, apoyaron, y también llamaron a retomar las negociaciones.

image.png Santiago Cafiero en la cumbre del Comité de Descolonización de la ONU la semana pasada.

Boris Johnson en la mira

Sin embargo, mientras se dirigía a la cumbre de la OTAN en Madrid, Boris Johnson dio comentarios a la prensa sobre su conversación con Alberto, y dijo que con los mandatarios argentinos “siempre hay un tema en particular en el que simplemente no tenemos opiniones compatibles", admitió Johnson:

Indiqué que estábamos dedicando gran parte de nuestro tiempo (en el G7) a hablar sobre Ucrania, donde el principio en juego era el derecho de las personas soberanas e independientes a determinar su futuro.

"Ese era el principio que estaba en juego en Malvinas. Se decidió de manera decisiva durante muchos, muchos, muchos años y todavía no veo ninguna razón para que participemos en una discusión sustantiva al respecto", en referencia a las negociaciones sobre la soberanía de las islas.

Comentario que Santiago Cafiero no dejó pasar impunemente: luego de la reunión de gabinetes de hoy miércoles, el canciller comentó que Alberto Fernández lo “paró en seco” a Boris Johnson, diciéndole que todo lo planteado anteriormente sobre las posibilidades comerciales entre ambos países “no podrán avanzar si no se retoman las discusiones sobre la cuestión de Malvinas”.

La reunión la pidió Boris Johnson y fue a agenda abierta. El Presidente no fue irrespetuoso sino firme al decir que no hay posibilidad de obviar los mecanismos que la comunidad internacional determinó para retomar el diálogo. Para nosotros es importante que nuestra historia se sepa y se reivindique en todos los actos. Malvinas es un pilar de la política exterior.

Cafiero continuó y le pegó duro al Primer Ministro al decir que la cuestión Malvinas no estaba saldada, según él decía, debido a que Gran Bretaña todavía se niega a cumplir con las normas de la comunidad internacional.

Lo siguiente que le dijo (Alberto a Boris Johnson) fue que en noviembre de 1982, después de terminado el conflicto del atlántico sur, hubo otra resolución con consecuentes resoluciones que justamente marcaban esto: que todavía estaba pendiente de resolución en el conflicto de soberanía, que la guerra no había arrojado ningún tipo de resultado sobre eso ni mucho menos, y que esto se tenía que hacer en el marco del respeto derecho internacional y de las relaciones diplomáticas.

Además, a Cafiero se le sumó con más furia aún, el actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien hizo su descargo sin pelos en la lengua en su cuenta de Twitter.

Efectivamente, el Reino Unido denuncia en Ucrania la vulneración de la integridad territorial por parte de otro Estado, exactamente lo mismo que denuncia la Argentina desde 1833, cuando Gran Bretaña invadió y usurpó las Malvinas y deportó a autoridades y habitantes argentinos
— Guillermo Carmona (@grcarmonac) June 29, 2022

Carmona, ex diputado nacional, criticó fuertemente la comparación de Boris Johnson de Malvinas con la situación actual en Ucrania. El Secretario hizo un hilo en Twitter destacando los errores en la comparación de Boris Jonhson:

2° error: la invocación por Johnson del principio de autodeterminación en Ucrania es equívoca por ser el argumento que sostienen los separatistas prorrusos en la región de Donetsk. La comunidad internacional ya se ha expresado por la no aplicación de ese principio para Malvinas.

3° error: considerar que el resultado de una guerra otorga derechos: aceptar tal criterio implicaría la consagración de la barbarie como regla del derecho internacional. Recomiendo al PM leer la Resolución 37/9 AGNU, nov 1982: tras la guerra la disputa de soberanía sigue vigente

A su descargo, también añadió los "gestos de desprecio internacional por el Primer Ministro Británico":

El desconocimiento a las 10 resoluciones de la Asamblea General de la ONU y de su comité de descolonización sobre el llamado a negociaciones.

El desconocimiento de Boris Johnson sobre el llamado de la ONU a retomar las negociaciones de la semana pasada.

Y por último, el aval una vez más de Gran Bretaña no haya comparecido ante el Comité de Descolonización en ninguno de los 10 casos que lo tienen como potencia colonial, entre ellos Malvinas.

Lamentablemente no son los únicos casos en los que RU no respeta las reglas de juego internacionales: la deportación de refugiados a Ruanda, la violación del protocolo de Irlanda del Norte, la violación de normativa antártica autorizando pesca en Georgias son otros ejemplos
— Guillermo Carmona (@grcarmonac) June 29, 2022

image.png Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería.

Alberto intransigente, ¿buena o mala estrategia?

Según las palabras de Cafiero, Alberto Fernández había rechazado toda posible cooperación o coordinación internacional con Gran Bretaña y Boris Johnson.

Incluyendo acuerdos comerciales que a la Argentina, en un contexto de una terrible crisis económica, inflacionaria, y energética, podría significar un importante ingreso de divisas de exportaciones.

Sin embargo, la intransigencia del presidente no es una técnica nueva en la cuestión de Malvinas para con Gran Bretaña. Desde la guerra, las relaciones entre ambos países se han limitado al mínimo.

Pero por otro lado, en un contexto de recesión internacional, con la crisis alimentaria y energética surgidas por la guerra en Ucrania, la situación de ambos países es muy diferente. Y el que tiene más para perder es Gran Bretaña y Boris Johnson, a un nivel que lo llevó a considerar las materias primas de Argentina.

Y teniendo en cuenta que con más de 10 resoluciones emitidas por la propia ONU, Gran Bretaña difícilmente cambiará su estrategia. Pero por el lado de Argentina, aceptar un “afloje” sería indirectamente avalar esta conducta. Teniendo esto en cuenta, la intransigencia de Alberto fue muy oportuna.

