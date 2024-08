Bangladesh: El Nobel de la Paz Muhammad Yunus presidirá el gobierno interino

image.png Los estudiantes expulsaron del gobierno a Sheikh Hasina y quieren participar en la formación del gobierno interino.

"Cuando me contactaron en nombre de los estudiantes, al principio no acepté", ha contado Yunus, según una fuente cercana al Nobel de la Paz a la que ha tenido acceso el diario bangladesí 'The Daily Star'. Y explicó que no quería meterse en la política.