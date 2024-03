Audios filtrados de la Bundeswehr: Rusia, Alemania y la OTAN en 'guerra fría'

image.png Audios del escándalo

La periodista Ria Novosti obtuvo los audios que datan del 19 de febrero del 2024, y que fueron proporcionados por la Inteligencia rusa que ‘pinchó’ conversaciones telefónicas y videollamadas. En ellos, dialogan el jefe del departamento de operaciones y ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea del Bundeswehr, Frank Graefe, el inspector de la fuerza, Ingo Gerhartz, y empleados del centro de operaciones aéreas del Comando Espacial del Bundeswehr, los sujetos Fenske y Frostedt.

Qué dicen los audios

"El puente en el este es difícil de alcanzar, siendo un objetivo pequeño, pero el Taurus podría lograrlo, y también podría impactar los almacenes de municiones... ¿Nuestro objetivo es un puente o almacenes militares?... ¿Es esto posible con las deficiencias actuales que tienen RED y Patriot? Y he llegado a la conclusión de que el factor limitante es que normalmente solo tienen 24 cargas", dice uno de los altos oficiales de la Bundeswehr, haciendo conjeturas de la viabilidad para atacar posiciones de Rusia sin involucrar a Alemania oficialmente en el conflicto.

"Me gustaría decir una cosa más sobre la destrucción del puente. Estudiamos intensamente este tema y, lamentablemente, llegamos a la conclusión de que el puente, por su tamaño, parece una pista de aterrizaje. Por lo tanto, es posible que no sean necesarios 10 o incluso 20 misiles. Solo conseguirán hacer un agujero y dañar el puente”, expresa uno de los oficiales en el audio.

image.png Jefe del departamento de operaciones y ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea del Bundeswehr, Frank Graefe y el inspector de la Fuerza, Ingo Gerhartz.

Si bien en la grabación no se alude directamente al puente de Crimea, lo refieren como "puente del este".

Tal puente de Crimea es una vía de acceso para los convoys rusos con sus suministros de armas, por lo que una destrucción parcial o total del puente podría limitar la afluencia de municiones para las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

Por su parte, en uno de los audios filtrados los oficiales alemanes mencionan que sus colegas estadounidenses y británicos "llevan mucho tiempo implicados directamente en el conflicto" ucraniano y hablan de unos cursos de formación destinados a ucranianos para saber manipular los misiles Taurus.

Alemania 'hasta las manos' tras los audios

En el audio, el inspector de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, dialoga con otros oficiales en torno a la estrategia a seguir ante el continuo rechazo del canciller Olaf Scholz a entregar esas armas a Kiev.

"Nadie sabe por qué el canciller federal bloquea esos suministros", sostuvo Gerhartz en el arraque del audio, sugiriendo a continuación la entrega a Kiev de 100 misiles de este tipo en dos lotes.

"Así es, esto no cambiará el curso de las hostilidades. Por eso no queremos entregarlos todos. Y no todos al mismo tiempo. Tal vez 50 en el primer tramo, luego, tal vez, habrá otro tramo de 50 misiles", explicó.

"He sabido por parte de mis colegas franceses y británicos que la situación con los (misiles) Storm Shadow y Scalp es similar a la de las carabinas Winchester. Podrían preguntar: '¿Por qué deberíamos suministrar más misiles si ya lo hemos hecho, que Alemania lo haga ahora?'", sentenció.

Luego, un oficial del Centro de Operaciones Aéreas del Comando Espacial de la Bundeswehr, de apellido Frostedt, le habló de dos "objetivos interesantes" que el Ejército ucraniano podría atacar: "el puente en el este y los depósitos de municiones superiores".

"No estoy sugiriendo la idea del puente, simplemente quiero entender pragmáticamente lo que quieren. Y qué debemos enseñarles", añadió.

Cancillería rusa pidió explicaciones a Alemania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió este viernes al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, que diera explicaciones por los audios en los que aparecen las voces de oficiales de alto mando del país hablando de ataques al puente de Crimea y hacia objetivos en jurisdicción rusa.

Según el comunicado de la Cancillería rusa, se solicitaron explicaciones "en relación con la discusión, en una conversación entre altos oficiales alemanes, sobre la posibilidad de suministrar al régimen de Kiev misiles de crucero Taurus de largo alcance y también proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania asistencia práctica para su uso en combate contra objetivos en Rusia, lo que demuestra claramente la implicación del 'Occidente colectivo', incluido Berlín, en el conflicto en torno a Ucrania".

A su vez, el gobierno ruso le notificó al diplomático alemán "la inadmisibilidad de los continuos intentos de las autoridades alemanas de restringir las actividades de los periodistas rusos en Alemania" y que este tipo de acciones no se quedarán sin una "firme respuesta" de Moscú.

