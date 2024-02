La 'blacklist' de opositores a Putin con muertes extrañas

[email protected] Opositores a Putin muertos.

¿Accidente aéreo de Prigozhin?

En agosto del 2023, Yevgeny Prigozhin, el fundador y jefe del grupo mercenario ruso Wagner que desafió a Vladimir Putin meses antes, murió en accidente aéreo aunque la versión no oficial es que lo derribaron.

El ‘traidor’ ruso, cuya tropa se sublevó contra Vladimir Putin en junio de ese año —post Bajmut en reclamo de falta de municiones y en clamor del retiro del ministro de Defensa—, murió en un accidente aéreo en la región de Tver: su jet privado se estrelló, según Meduza, aunque otros medios hablan de un derribo intencional, lo que fue muy oportuno para el líder del Kremlin.

image.png Yevgeny Prigozhin

Tal como contó Urgente24, un avión privado Embraer con el mandamás de Wagner a bordo se estrelló cerca del pueblo de Kuzhenkino, distrito de Bologovsky, región de Tver. El Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso confirmó el accidente del avión privado de Prigoshin, en el que también murieron 10 personas, pero no brindó mayor información.

Caso Serguéi Skripal y Yulia Skripal

El exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia Skripal que residían en Reino Unido, fueron envenenados en el 2018 con la neurotoxina rusa "novichok".

Este agente venenoso ruso había sido colocado en el picaporte de la puerta de la casa donde residía Skripal y su hija, que al tocarlo los dejó en estado critico por casi un mes. El veneno era tan fuerte, que cuando un agente de la policía se acercó al lugar, resultó envenenado.

image.png Serguéi Skripal y Yulia Skripal

El famoso novichok es un inhibidor de colinesterasa que produce espasmos musculares y puede ocasionar un paro cardíaco o bien, la acumulación de líquido en pulmones y daños severos en el sistema nervioso.

Intento previo de asesinato 'sin suerte' contra Navalny

En el 2020, Alexei Navalny, dirigente opositor que ha muerto este viernes, sobrevivió a un envenenamiento por novichok, gracias a su traslado a Alemania cuando estaba en libertad.

Al volver a Rusia, cayó nuevamente en las garras del régimen que lo condenó formalmente a 19 años de prisión. Hace un mes fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en el Ártico Sur, llamada "Lobo Polar".

image.png

Periodista acribillada a balazos

Anna Politkovskaya, periodista opositora de Rusia que escribía para el diario opositor de Novaïa Gazeta, fue acribillada a balazos en el ascensor del hotel donde vivía, el 7 de octubre del 2006. La periodista tenía 54 años.

image.png Una mujer coloca flores ante un retrato de Anna Politkovskaya. Su asesinato sucedió justo el mismo día del cumpleaños de Vladimir Putin, que por entonces llevaba seis años en el cargo.

Un comisario de policía moscovita, Dimitri Pavlyutschenkov confesó haber seguido a la periodista y haber conseguido el arma con la que se cometió el crimen: recibió 12 años de cárcel. El hombre que disparó, Rustam Majmudov, fue condenado a perpetua.

Sus dos hermanos, Ibrahim y Chabrail, recibieron 14 y 12 años de prisión. El ex policía Serguei Hadchikurbanov, 20 años. El que coordinó el crimen, el empresario checheno Lom-ali Gajtukayev, fue sentenciado a cadena perpetua. Los cinco niegan los cargos.

image.png Politkovskaya viajó a menudo al Cáucaso norte y escribió reportajes muy premiados sobre muerte, tortura y secuestros. Fue lapidaria con el líder checheno, Ramzán Kadýrov y con el régimen de Vladimir Putin.

"A partir de ahora, el 'cliente', incluso si es señalado, no será castigado -a menos que el tribunal decida lo contrario, pues tiene el derecho de cancelar la prescripción- pero es por todo esto por lo que la investigación se prolongó como se pudo hasta esta fecha, porque el 'cliente' [del asesinato] es la política. Y, concretamente, la alta política, según parece", dijo en el 2021 Serguei Sokolov, director adjunto de 'Novaya Gazeta', en relación a la prescripción del delito.

Envenenados con polonio 210

En diciembre de 2006, el exespía Alexandre Litvinenko fue envenenado en Londres con la sustancia radioactiva polonio 210 y falleció tras una lenta agonía de 22 días en el hospital.

image.png Alexandre Litvinenko

Antes de morir, en su lecho de muerte, acusó a el presidente Putin de ser el autor del crimen, lo que plasmó en una carta que dictó a su mejor amigo.

"Si la carta [en la que el propio Litvinenko acusó al mandatario] existe realmente, me pregunto por qué no fue publicada cuando estaba vivo", comentó el presidente ruso por aquel entonces. "Si apareció después de su muerte, entonces ya no hay ningún comentario que hacer", agregó.

Más opositores acribillados

El 19 de enero de 2009 el abogado de derechos humanos Stanislav Markelov y la periodista Anastassia Baborova fueron acribillados a balazos en el centro de Moscú.

La militante chechena Natalia Estemirova fue secuestrada en la ciudad de Grozny —capital de Chechenia— el 15 de julio de 2009. Al poco tiempo fue encontrados su cadáver con signos de haber sido acribillada a balazos.

image.png Natalia Estemirova

El periodista moscovita Mikhail Beketov también murió tras haber sido salvajemente torturado. Luego de varios meses en coma y la amputación de una pierna, falleció en un hospital de Moscú el 8 de abril de 2013.

image.png Mikhail Beketov

Beketov había revelado en su diario local que las autoridades municipales de la ciudad de Khimki (al noroeste de Moscú), planeaban un negociado con la construcción de un camino entre los bosques, mudando para ello un cementerio dedicado a los soldados rusos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Más casos

Por su parte, el político ruso opositor Boris Nemtsov, fue asesinado a balazos en la noche del 27 de febrero de 2015 cuando cruzaba a pie un puente a pasos de la Plaza Roja y el Kremlin.

Un militante, Vladimir Kara-Murza, que había sido condenado a 25 años de prisión en abril de 2023, fue dos veces envenenado, en 2015 y 2017. El primer intento de asesinato ocurrió apenas dos meses después de la muerte de Nemtsov, el político ruso antes mencionado.

En coma artificial, Kara-Murza fue trasladado a Estados Unidos. Cuando regreso a Moscú, volvió a prisión. En 2022 fue penado por haber condenado la guerra en Ucrania.

image.png Vladimir Kara-Murza, activista de la oposición rusa, llega a depositar flores cerca del lugar donde fue asesinado el líder de la oposición rusa Boris Nemtsov, en 2021

