Espionaje ruso: Militares alemanes planean atacar puente de Crimea

Si bien en la grabación no se alude directamente al puente de Crimea, lo refieren como "puente del este".

Además, es el único puente estratégico ya que es esencial para que Moscú pueda mantener su control sobre la península ucrania, que ocupó en 2014. Asimismo, una destrucción o explosión podría cortar o limitar temporalmente los suministros para las fuerzas rusas que luchan en Ucrania, ya que Crimea es una de las bases de retaguardia para las tropas y el mando.

En una parte del audio los oficiales mencionan que sus colegas estadounidenses y británicos "llevan mucho tiempo implicados directamente en el conflicto" ucraniano. También que ofrecerían cursos de formación a ucranianos para manipular los misiles Taurus.

Sin dudas, la interferencia rusa demuestra una formidable y poderosa inteligencia del Kremlin en materia de espionaje de alta tecnología.

Alemania complicada por Crimea

Con este audio filtrado, Alemania se encuentra en una situación muy complicada. Estamos hablando de que empleados de un departamento militar extranjero planean ataques terroristas contra una instalación estratégica en territorio ruso en guerra.

Las últimas idas y vueltas de Olaf Scholz no contribuyen a bajar la tensión. Si bien Berlín es el tercer donante a Kiev, el canciller alemán anunció que Alemania no transferirá misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania tras las declaraciones del francés Emmanuel Macron quién, además de no descartó enviar tropas a Ucrania, anunció nuevos suministros de misiles de mediano y largo alcance.

En la grabación, los militares señalan que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían suministrar hasta 100 proyectiles que Ucrania podría usar 8 meses después de la entrega. Sin embargo, acuerdan que “no cambiará el curso de la guerra”. “Entonces no queremos transferirlos todos. Y no todos al mismo tiempo. Quizás 50 en el primer tramo, luego quizás haya otro tramo de 50 misiles”.

image.png Olaf Scholz sostuvo que Alemania no transferirá misiles de crucero de largo alcance Taurus; pero el audio filtrado y el proyecto de ley aprobado en el Bundestag sugieren lo contrario.

Cabe destacar que la semana pasada el Bundestag aprobó un proyecto de resolución presentado por la coalición gobernante sobre el suministro de armas de largo alcance a Ucrania para destruir objetivos estratégicos en la retaguardia rusa. El documento no menciona directamente a Taurus pero es obvio que se referían a ello.

Anteriormente, según medios rusos, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, opinó que los ataques al puente de Crimea convierten a Estados Unidos y sus aliados en patrocinadores del terrorismo.

El presidente de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, Vyacheslav Volodin, manifestó: “Entiende (el canciller alemán) Scholz que estas acciones requerirán que Rusia lance ataques de represalia?”.

Según el medio Top War, los legisladores rusos enviarán la solicitud correspondiente a los dirigentes alemanes exigiéndoles respuestas; ¿qué decisiones guiaron al ejército profesional de la Bundeswehr cuando discutieron planes para atacar a la Federación Rusa?

Si Scholz no conocía tales planes claramente no controla el Ministerio de Guerra en su gobierno; si él lo sabía pero lo niega, se encuentra en graves problemas.

Otros ataques a puente Crimea

Tal como contó Urgente24, Ucrania, desde el comienzo de la guerra, atacó dos veces al puente Kerch. El 8 de octubre de 2022 un camión estalló mientras en el puente obligando a cerrarlo y dejando 3 personas fallecidas y un derrumbe parcial de 2 vanos de la estructura.

El 17 de julio de 2023, una nueva explosión retumbó en el puente de Crimea. Tildado de “ataque terrorista” por los rusos, el atetando que obligó a cortar el tráfico rodado y ferroviario se cobró la vida de 2 civiles e hirió a una menor. Fue la segunda explosión en menos de 1 año.

image.png Desde la invasión rusa Ucrania atacó 2 veces el puente de Crimea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y las fuerzas navales reconocieron estar detrás del ataque al puente de Crimea llevado a cabo con "drones navales" que se mueven por la superficie del agua.

En las 2 ocasiones Rusia no perdonó a Kiev y replicó los actos terroristas con lanzamiento de un arma masiva de largo alcance de alta precisión por aire, mar y tierra contra las instalaciones de energía, comando militar y comunicaciones de Ucrania.

