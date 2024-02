Ataque terrorista al sur de Israel: Agresor neutralizado por un civil

Este ataque nos recuerda que todo el país es un frente y que los asesinos, que no sólo vienen de Gaza, quieren matarnos a todos Este ataque nos recuerda que todo el país es un frente y que los asesinos, que no sólo vienen de Gaza, quieren matarnos a todos

image.png Parada de autobús en el cruce de Re’em, al norte de Kiryat Malachi. Los oficiales de las FDI junto a un cuerpo.

"Continuaremos luchando hasta la victoria completa con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes, en todas partes, hasta que restablezcamos la seguridad y la paz a todos los ciudadanos de Israel", sentenció.

Heridos y muertos en el ataque terrorista

El servicio de rescate israelita Magen David Adom acudió al lugar del ataque terrorista para dar soporte a las FDI y derivar a las personas heridas al Hospital Assuta de Ashdod y al Hospital Kaplan de Rehovot. Dos de ellas están en estado crítico.

"Otro joven de unos 20 años estaba inconsciente...un niño de unos 16 años y un hombre de unos 65 años estaban conscientes y sufrieron graves heridas penetrantes", declaró el subdirector del servicio de rescate Magen David Adom en el distrito de Lachish, Najum David.

Última hora:

Ataque terrorista a tiros en el sur de Israel.

Al menos 3 están gravemente heridos. Terrorista eliminado. https://t.co/la0zB0qcnd — (@EmilyYZH) February 16, 2024

"Una mujer de 65 años se encontraba en estado moderado, y un Un hombre de 52 años que logró escapar del lugar nos llamó cerca del cercano pueblo de Yad Binyamin. Lo alcanzamos rápidamente, estaba consciente y sufrió una herida penetrante en el cuerpo y también lo evacuamos al hospital debido a su estado. era moderado y estable", añadió.

Israel a favor de la portación de armas en civiles

El terrorista llegó al lugar en un auto robado y abrió fuego contra los transeúntes y personas que esperaban en la parada de autobús en el cruce de Re'em Masmiya, situado al este de Ashdod.

Según los oficiales de la Policía, un civil que pasaba por el cruce de Re’em salió de su auto y logró con su arma neutralizar al terrorista.

image.png Los civiles israelitas, niños y adolescentes, comenzaron a armarse tras la masacre del 7 de octubre, aunque era habitué una arma por casa por el servicio militar obligatorio para ambos sexos.

Las FDI rastrillaron la zona para ver si había otros terrorista escondidos. El jefe de la policía de Israel, Kobi Shabtai, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se presentaron en el lugar.

"Sabemos que en el último mes hubo críticas a la muy amplia política de distribución de armas, hoy se ha demostrado que las armas salvan vidas", subrayó Ben-Gvir. "No sólo no me someteré a críticas, sino que ampliaré e incrementaré nuestra política para permitir que los ciudadanos israelíes se armen", añadió.

