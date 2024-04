Arrestan a ex ministros tras la 'caída' de Tareck El Aissami: ¿Purga de Corruptos o sólo fachada?

Fachada de lucha anticorrupción tras el Tratado en Barbados

Estas cuatro nuevas detenciones en Venezuela en el caso Pdvsa- El Aissami “se realizaron tras la presentación en tribunales de los ex-altos funcionarios del gobierno venezolano acusados por un caso de corrupción en la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.

En cuanto los cuatro detenidos, Xavier León Anchustegui fue viceministro de Articulación Económica del Ministerio de Finanzas, Oswaldo Pérez Cueva fue vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), designado por Nicolás Maduro el 28 de febrero de 2020, Juan Santana fue viceministro Gas de Petróleos de Venezuela y Erick Peréz fue viceministro de Hidrocarburos (E) de Petróleos de Venezuela.

image.png "Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN vinculados de manera directa a ambos ciudadanos", según comunicó el Fiscal.

Esto que Urgente24 bautizó como “la Gran Purga Chavista” no es más que una mera artimaña demagógica de Nicolás Maduro para contrarrestar el desprestigio social en su actual conducción chavista y para cumplir con el compromiso acordado con la Oposición en el Tratado de Barbados, de transparencia en las próximas elecciones, y también 'combatir en fachada' la corrupción, lo que pactó extraoficialmente con el líder estadounidense Joe Biden.

Es que el gobierno de Joe Biden ha tenido una política dialoguista con Nicolás Maduro, que enfrió las históricas sanciones -tras el compromiso en Barbados a elecciones generales-, pero la misma estaría en la cuerda floja dado el actual incumplimiento del Tratado en Barbados, tal como reveló U24.

Esta reanudación del bilateralismo entre USA y Venezuela encubre la real necesidad de satisfacer demandas de crudo de Estados Unidos por fuera de los clásicos productores de Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán ( ahora involucrados en Gaza), y el caso de Rusia con el que desde la guerra de Ucrania no puede importar su petróleo dada las prohibiciones impuestas como punición por la OTAN.

Reforma constitucional para truncar la candidatura de María Corina Machado

En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro propuso este sábado una reforma constitucional para establecer cadena perpetua e inhabilitaciones políticas vitalicias en los delitos de corrupción y traición a la patria: en el país hasta ahora la mayor pena es de 30 años.

Ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo Ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo

“¡Yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!”, clamó el presidente Nicolás Maduro en un acto político en Caracas en el marco del arresto del exministro de petróleo Tareck El Aissami.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AxiomaReport/status/1778392672752824831&partner=&hide_thread=false La Caída de Tareck El Aissami

Desde el desmantelamiento del Cartel PDVSA-Cripto, El Capo El Aissami siempre se encontró bajo arresto domiciliario en Fuerte Tiuna.

El Cartel de El Aissami robó más de $30MIL MILLONES y se investiga vinculaciones con planes magnicidas contra Maduro pic.twitter.com/LImwb9o9cZ — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) April 11, 2024

Esta propuesta de modificación en la Constitución para la inhabilitación de por vida para ejercer a cargos públicos en los delitos de corrupción, le daria rienda suelta al mandatario bolivariano para truncar la candidatura de la opositora María Corina Machado, que ha venido creciendo en los últimos sondeos, de cara a las presidenciales de este año, que tienen que ser transparentes según se estipuló en el compromiso en Barbados.

Maduro a través de su influencia en la Contraloría General, inhabilitó en junio del año pasado a la presidenciable Maria Corina Machado para ejercer cargos de elección popular (por 15 años) dado una investigación de su patrimonio que atentaría contra la “ética pública, moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía” de Venezuela.

El arresto de Tareck El Aissemi

El fiscal general de Vanezuela Tarek William Saab anunció la detención del exvicepresidente ejecutivo y exministro de Petróleo de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, durante el pasado martes 10 de abril, quien jugó un papel clave en la trama de corrupción PDVSA-Cripto.

Junto con El Aissami también fue arrestado Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden (Fondo para el Desarrollo Nacional).

Saab explicó que El Aissami a través de sus hombres de confianza Joselit Ramírez (ex superintendente Nacional de Criptoactivos) y Hugbel Roa (ex diputado y militante del partido oficialista PSUV), asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro.

image.png Nicolás Maduro y Tareck El Aissami

Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas «para manejar ese dinero a su antojo», sin permitir al Banco Central de Venezuela (BCV) tener acceso a los recursos. "Así controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario".

Tras la detención de El Aissami del martes, el presidente Nicolás Maduro brindó un discurso en Caracas en el que lo acusó de 'traidor a la Patria'.

“Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó, pero la herida está curada. No hay dolor, lo que hay es arrechera (furia) e indignación, y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen, ¡traidores bandidos!”, manifestó Maduro en alusión a El Aissami, quien fue exministro de Petróleo (2020-2023) y exvicepresidente (2017-2018).

Más noticias en Urgente24

Complicado panorama internacional para Caputo en el FMI

"Javier Milei pudo levantar cepo el día 1, eligió bicicleta, motosierra y licuación".

Se acentuará trepada del precio del petróleo por el conflicto Irán-Israel

Los drones iraníes se exportan y arman con piezas de EEUU

Los mercados duermen preocupados y bitcoin anticipa algo (preocupante)