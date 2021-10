Con respecto a la inmigración irregular y los DDHH, Boric sostuvo que "la explosión de la migración venezolana" es, en parte, culpa del mandatario Nicolás Maduro y remarcó que no tiene duda "que en su gobierno se violaron gravemente los DDHH de los ciudadanos".

Al hacer referencia al alojamiento de inmigrantes, Boric dijo que "no es posible entregar viviendas a toda la gente que lo necesita hoy", sobre todo a la inmigración irregular, y que hay que "terminar con la lógica de las fronteras abiertas".

Por su parte, el oficialista Sichel sostuvo que "el Estado tiene que combatir el régimen de Venezuela y tiene que estudiar expulsar al embajador" y la candidata Provoste apoyó las deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales.

En un lado más extremista, Kast sostuvo que quiere que Chile se retire de las Naciones Unidas (ONU) y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno (INDH) debe ser reformulado "y para eso creemos que hay que cerrar el actual, porque no está cumpliendo con sus fines".

Con respecto al sistema previsional y la edad jubilatoria, tanto Kast como Artés apoyaron una reforma. El primero propone extender la edad para jubilarse y el segundo planea amoldarla de acuerdo al trabajo que realizó la persona a lo largo de su vida.

"Nosotros estamos viendo que sea escalonada de acuerdo a la intensidad del trabajo. Los trabajos más pesados deberían tener una jubilación evidentemente con años menores", sostuvo Artés.

En un momento, Sichel habló sobre la importancia de aumentar la carga tributara para, entre otras cosas, garantizar la pensión de alimentos a personas que lo necesitan y devolver el IVA de los alimentos y medicamentos.

En medio del debate presidencial, Ominami negó ser asesor del presidente argentino Alberto Fernández, al consultársele directamente. Sin embargo, de público conocimiento es la amistad y la relación entre ambos.

En su momento de hablar, Ominami se refirió a la inflación en Chile y, además, le tiró un palito al ex mandatario argentino Mauricio Macri (algo muy similar a la muletilla "Ah pero Macri") y al actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

"La Unidad de Fomento se creó hace 60 años porque había una amenaza que era la inflación y en los últimos 26 años la inflación no ha superado el 10%. %. Pero la UF lo único que ha hecho es una anomalía doble, porque usted no gana en UF, usted gana en pesos. Lo que me parece importante es ver cuáles son las tareas adicionales del Banco Central. No sigámosles diciendo a los chilenos que sean ellos el cinturón de ajuste. La inflación es un impuesto a los pobres", sostuvo el amigo de Alberto.

Tras responder a algunas afirmaciones de Kast, el fundador del Grupo Puebla abordó brevemente el tema de la plataforma continental, haciendo varias afirmaciones cuestionables, al sostener que "efectivamente en el Gobierno de Macri, un gobierno de derecha, fue quien comenzó, entre otros, el 2014, 2015, a reactivar este proceso".

Sin embargo, parece ser que al amigo de Alberto se le escapó un dato clave: el tema de la plataforma continental fue reactivado en el gobierno de Cristina Kirchner. En el 2009, Argentina presentó ante Naciones Unidas la proyección de su plataforma continental la cual fue aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (Clpc) en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Eso no fue todo, Ominami también arremetió contra Bolsonaro al momento de hablar de los inmigrantes venezolanos.

"Me juntaré con mis adversarios como presidente, con Bolsonaro, con todos. Hay un millón y medio más de venezolanos que puede terminar en Perú o en Chile, hay tratados internacionales que nos obligan, porque parte del problema es el exceso de peleas entre presidentes. Saquemos la ideología de la política exterior, haré eso. Veré a Bolsonaro, que para mí es un bárbaro, pero me juntaré con él para decirle: tenemos que ver cómo resolvemos esto. Conozco bien la inmigración y no es serio echarlos o decir que vengan todos, (hay que tener) políticas serias y menos peleas", afirmó.

Solo 7 semanas restan para las elecciones presidenciales en Chile. Y en la previa, son varias las encuestas que han dado a conocer el momento que vive la carrera presidencial. La última de ellas fue la publicada por candidatos presiden, que volvió a certificar el liderazgo que mantiene Boric con un 21%, seguido de Kast con 18%.