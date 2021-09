Chile: Tensos cruces en el primer debate presidencial

Ante esto, Sichel afirmó que "jamás he hecho lobby (...) es increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, pero bueno, puede haber sido escrito incluso por alguien de su comando, pero no lo he hecho, porque habría registro en la Ley de Lobby, que no hay".

Cuando Sichel tuvo que hacerle una pregunta a Boric, el candidato de Chile Podemos Más le recordó a su par de Apruebo Dignidad por su apoyo en el pasado al Frente Patriótico Autónomo y haber aparecido con el exsenador UDI Jaime Guzmán, asesinado por el FPMR, además de votar en contra de la extradición del exfrentista Raúl Escobar Poblete, quien fue extraditado a Chile este jueves (23/9), acusado del asesinato del propio Guzmán.

Boric respondió que "yo estoy del lado del diálogo para solucionar los conflictos (...) y cuando he cometido errores, los he reconocido, porque ¿quién no comete errores? La pregunta es si somos capaces de aprender de ellos, porque han habido demasiados liderazgos, obtusos, que no son capaces de reconocer cuando se equivocan e insisten y perseveran. Yo no te he escuchado nunca una disculpa por haber celebrado los $65 mil pesos que les diste a las familias después de 15 meses de pandemia".

Otra discusión se generó entre Artés y Provoste, cuando el candidato de Unión Patriótica encaró a la senadora y preguntó acerca de lo que ella planteó como "reconstruir para recuperar".

¿Qué se puede recuperar de una salud que significan las listas de espera y, en educación, cosas tan graves como cuando usted era ministra como fue, por ejemplo, el caso de la UTEM, de los estudiantes de Criminología, que quedaron absolutamente en la calle ¿Qué se puede recuperar de una salud que significan las listas de espera y, en educación, cosas tan graves como cuando usted era ministra como fue, por ejemplo, el caso de la UTEM, de los estudiantes de Criminología, que quedaron absolutamente en la calle

Provoste afirmó que "lo que tenemos que hacer en materia de educación es hacer un gran esfuerzo por la compresión lectora, porque lo que hemos dicho es que después de un mal gobierno como este tenemos que ser capaces de reconstruirnos para sanar".

Artés la interrumpió preguntando "pero tú dices reconstruir para recuperar, ¿recuperar qué? ¿qué había antes?". Cuando Provoste respondía señalando que "hemos perdido un millón de empleos durante la pandemia...", Artes volvió a interrumpirla, afirmando que "entonces tu rescatas todo el sistema anterior, qué bueno".

Durante el cruce de Kast y Provoste, el candidato del Partido Republicano le preguntó por su apoyo a dos proyectos de ley, el de "nacionalizar las cuentas individuales de las personas a fondos del Estado" y el de "indulto" a los detenidos en el contexto del estallido social: "¿Usted va a estar con las víctimas o los delincuentes?".

Provoste retrucó:

Esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva (...) Lo que nosotros hemos firmado es terminar con las AFP, que es tal vez lo que le moleste. A usted le molestó hace muchos años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio en la educación... Esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva (...) Lo que nosotros hemos firmado es terminar con las AFP, que es tal vez lo que le moleste. A usted le molestó hace muchos años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio en la educación...

Kast interrumpió señalando que "no, lo que me molestó es que se perdieran 600 millones de dólares".

Visiblemente irritada, Provoste respondió:

Ah, qué bueno, estaba esperando, mirándolo a los ojos, porque usted ha hecho de la mentira una base muy importante (...) usted llevó adelante una acusación constitucional en mi contra, cinco capítulos y en ninguno de ellos respecto de la pérdida de recursos (...) Usted sabe muy bien que esa acusación constitucional la basó sobre hechos incluso anteriores a que yo fuera ministra de Educación. Él hace de la mentira su base discursiva, y eso es inaceptable Ah, qué bueno, estaba esperando, mirándolo a los ojos, porque usted ha hecho de la mentira una base muy importante (...) usted llevó adelante una acusación constitucional en mi contra, cinco capítulos y en ninguno de ellos respecto de la pérdida de recursos (...) Usted sabe muy bien que esa acusación constitucional la basó sobre hechos incluso anteriores a que yo fuera ministra de Educación. Él hace de la mentira su base discursiva, y eso es inaceptable

También se generó una discusión cuando Sichel le preguntó a Kast por su apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "¿No te arrepientes de haberle llevado esa camiseta a Bolsonaro?", preguntó Sichel. "¿Y tú te arrepientes de haber sido parte del gobierno de Bachelet, de Aylwin, de Frei, de Piñera", contestó Kast, quien destacó que "hay que tener siempre una convicción, una línea, y en algunas cosas no hay que cambiar de opinión tan fácilmente". Sichel contraatacó indicando que "creo que una persona de centro tiene que buscar la mejor solución para los problemas y no jugar con la política como si fuera una camiseta de fútbol".

Artés, a su turno, señaló a Sichel que ha sido parte de todos los gobiernos desde el regreso a la democracia, "pero hoy día se presenta como independiente, como un hombre de centro, apoyado claro por RN y la UDI (...) Yo quiero que explique cómo es que existe alguien que está al margen de las ideologías, de los pensamientos, y de las propuestas, alguien que está por encima de todo, casi como un ángel caído del cielo".

Sichel le contestó:

Yo sé que muchos de ustedes viven en los 60, en la Guerra Fría, y la gran mayoría de los chilenos no siente identificación de los partidos políticos. Siento orgullo de haberme ido de los partidos políticos cuando no sentí identificación con ellos Yo sé que muchos de ustedes viven en los 60, en la Guerra Fría, y la gran mayoría de los chilenos no siente identificación de los partidos políticos. Siento orgullo de haberme ido de los partidos políticos cuando no sentí identificación con ellos

"Pero estas apoyado por partidos políticos (...) Tu representas intereses determinados, y respondes por ellos, asúmelo", cerró Artés.

Gobernabilidad y política, sus respectivas posiciones respecto al proceso constituyente y la posibilidad de que el próximo presidente pida perdón por las violaciones a los Derechos Humanos en el marco del estallido social, fueron parte de la discusión que no tuvo un ganador oficial pero estuvo marcado por los cruces entre los aspirantes a La Moneda.