A las trompadas en el Parlamento de Turquía

Embed Una pelea a puñetazos estalló en el Parlamento de Turquía, cuando un diputado de la oposición fue atacado después de pedir que su colega, encarcelado bajo cargos de organizar protestas antigubernamentales, pero elegido diputado, fuera admitido en la asamblea.



Durante el turno de la palabra del diputado Ahmed Sik, éste acusó al Oficialismo (AKP) de "no tener vergüenza ni dignidad" al infrigir las garantías contitucionales, por ejemplo, al no permitir el ingreso al recinto de Can Atalay, según él.