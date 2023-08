Un periodista de ESPN se sumó a Patricia Bullrich

Stecco goza de una gran reputación en el medio y es el protagonista de uno de los segmentos más aclamados por la audiencia del noticiero de la cadena de deportes, el Not Top Ten.

Por su parte, el conductor publicó otra grabación caminando por la calle en la que afirma: "Hace mucho tiempo que vengo golpeando puertas para que escuchen, para que vean, para contagiar algunas ideas que tienen que ver con el deporte, con la sociedad".

Yo siento que el deporte siempre suma y que nunca he tenido grandes respuestas. Quizás por compromiso: 'Bueno, dale, nos vemos más adelante, me gustó tu idea'. Me pateaban, me cerraban las puertas a ideas que siento que son superadoras, que por ahí no se vieron aquí en la Argentina y estaría bueno implementar en el lugar donde uno vive Yo siento que el deporte siempre suma y que nunca he tenido grandes respuestas. Quizás por compromiso: 'Bueno, dale, nos vemos más adelante, me gustó tu idea'. Me pateaban, me cerraban las puertas a ideas que siento que son superadoras, que por ahí no se vieron aquí en la Argentina y estaría bueno implementar en el lugar donde uno vive

"Yo vivo en Adrogué, partido de Almirante Brown, y estoy muy contento de decirles que Florencia me abrió rápidamente las puertas de par en par, y después de intercambiar ideas ojalá que se puedan cumplir los sueños que yo tengo en el corto plazo", amplió el conductor.

Y cerró: "Mi sueño personal ya despegó y se puede llegar a hacer realidad si a Florencia le va bien. Y si no, bueno, seguiremos intentando".

---------

