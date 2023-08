Viviana Canosa terminó de alinearse en LN+: "Voto a JxC"

image.png Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich competirán en la interna de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, la conductora sacó ella misma a colación su antigua relación con el economista y precandidato presidencial, a quien apoyó públicamente en varias ocasiones en el pasado e incluso tuvo ofrecimientos para presentarse con La Libertad Avanza.

Después de lo que me pasó con Milei yo ya no sé con quién estoy hablando y no lo conozco, empecé a tener un nivel de decepción por un montó de gente en la que yo confié Después de lo que me pasó con Milei yo ya no sé con quién estoy hablando y no lo conozco, empecé a tener un nivel de decepción por un montó de gente en la que yo confié

De todos modos, Canosa no se guardó las críticas para con los precandidatos de la JxC: "Lo que más me molesta de ambos o de la gente que los rodea es que están peleando demasiado y me parece que es un chiquitaje que no le suma y el único enemigo es el kirchnerismo a vencer".

LN+ sufre sin el pase: Apuestan por Novaresio y Canosa

La no realización del pase entre los ciclos de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se transformó en un verdadero dolor de cabeza para los ejecutivos de LN+. No es para menos: el segmento, además de alcanzar los mayores picos de rating de la señal, representaba una enorme cantidad de ingresos.

En este contexto, la cúpula directiva ejecuta tácticas desesperadas. Por este motivo, en las últimas emisiones de Más realidad, programa encabezado por Viale, citaron a otras figuras de la señal para hacer una suerte de pase con el conductor.

image.png

De este modo, el miércoles 2 de agosto Viale compartió la primera media hora de su envío junto a Luis Novaresio. "Estamos readaptando", acotó el conductor mientras en la introducción, haciendo alusión a la nueva modalidad del ciclo sin Feinmann.

Luego, el jueves 3 de agosto se replicó la misma estrategia, pero esta vez con Canosa desde un móvil. No está de más mencionar que para la conductora de +Viviana su participación fue más que necesaria, puesto que sus números vienen en caída.

---------

Más contenido en Urgente24:

En territorio hostil, Patricia Bullrich, habló de "poner en orden las instituciones"

Al borde de la guerra: Fin del ultimátum en Níger y choque militar

Maximiliano Pullaro y HRL en la recta final santafesina

"En San Martín habrá pistolas Taser para la policía"

Sergio Massa, del empleo formal al desarrollo infantil