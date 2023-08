Sin embargo, poco después, en Twitter compartieron el video del que fue sacada la foto de Ruíz Andrioli. Lo que hacía en el video era comparar distintos símbolos y marcaba la diferencia entre el significado de la esvástica nazi con lo que supone esa misma cruz en religiones orientales, donde está asociada a la buena suerte.

image.png La foto de Milei junto a Ruíz Andrioli.

Ante esto, desde La Libertad Avanza publicaron un durísimo comunicado en el que pidieron la renuncia de Andahazi y cruzaron con todo a Bullrich, aunque también terminó ligándola de rebote Mauricio Macri, con quien Milei tiene un vínculo cordial.

"Queremos aclarar que ese señor ni es candidato a Senador Nacional ni a ningún otro cargo en nuestro espacio, ni la provincia de Río Negro elige senadores nacionales en este ciclo electoral".

"También queremos aclarar que la imagen utilizada del señor es un recorte de un vídeo donde dicha persona está criticando al nazismo y que la imagen que mostraron de esa persona con nuestro candidato a Presidente fue adulterada para ocultar que la persona llevaba una estrella de David en una remera".

Estas son cuatro mentiras flagrantes fácilmente comprobables, ya que la información de las listas es pública desde el 24/6, que se dijeron con el único fin de dañar la imagen de nuestro espacio Estas son cuatro mentiras flagrantes fácilmente comprobables, ya que la información de las listas es pública desde el 24/6, que se dijeron con el único fin de dañar la imagen de nuestro espacio

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgiovannilarosa0%2Fstatus%2F1687542491354927105&partner=&hide_thread=false “¿Quién es Javier Milei para pedirme la renuncia?” Así respondió Andahazi, el candidato de Patricia Bullrich



Para el mentiroso y difamador, Javier Milei es un personaje que no tiene ninguna importancia. La semana que viene las urnas te van a demostrar quién es pic.twitter.com/NI4CaGow6y — Giovanni (@giovannilarosa0) August 4, 2023

"¿Hasta cuándo la Justicia va a mirar para otro lado?". "Ningún fiscal de oficio va a hacer respetar el Código Electoral Nacional? Si aquellos que se dicen “defensores de la República” recurren a estas prácticas de lo peor de la política, ¿qué le queda al resto?".

Esperamos que se lo eche al impresentable que realizó estas burdas difamaciones. Si la Señora Bullrich tiene el coraje y los valores que dice tener es importante demostrar que estas tácticas arteras no fueron realizadas con su complicidad. Esperamos también que el ex Presidente Macri, que ha hecho de la honestidad y la transparencia una pieza central del discurso de su espacio político, repudie el accionar de los candidatos del espacio político que fundó Esperamos que se lo eche al impresentable que realizó estas burdas difamaciones. Si la Señora Bullrich tiene el coraje y los valores que dice tener es importante demostrar que estas tácticas arteras no fueron realizadas con su complicidad. Esperamos también que el ex Presidente Macri, que ha hecho de la honestidad y la transparencia una pieza central del discurso de su espacio político, repudie el accionar de los candidatos del espacio político que fundó

Tras la publicación de tal texto en redes sociales se hizo tendencia el hashtag #RenunciaAndahazi. Sin embargo, el precandidato al Parlasur no sólo manifestó que no lo hará, sino que chicaneó al diputado libertario.

"¿Quién es Milei para pedir una renuncia? Además es un personaje, no tiene ninguna importancia ni este tipo (refiriéndose a Ruíz Andrioli) ni tampoco Javier Milei", manifestó en C5N.

