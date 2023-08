LAM buscó a Viviana Canosa para seguirla contra Vernaci

Me pareció que no estuvo bien. ¿Qué culpa tienen esos pibes de toda esa violencia? Viste la cara de uno que dice: 'Yo soy carpintero'. El pibe tenía un cagazo. Me pareció súper violento, porque suele pasar que a veces no te funcione un auricular, pero ¿qué culpa tenés vos de que te lo revoleen por la cabeza? Me pareció que no estuvo bien. ¿Qué culpa tienen esos pibes de toda esa violencia? Viste la cara de uno que dice: 'Yo soy carpintero'. El pibe tenía un cagazo. Me pareció súper violento, porque suele pasar que a veces no te funcione un auricular, pero ¿qué culpa tenés vos de que te lo revoleen por la cabeza?