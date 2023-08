carlos rodriguez karina milei javier milei.jpg

Pequeños fragmentos de la entrevista, que fue el 11 de junio, comenzaron a viralizarse en los últimos días en Twitter con posteos en los que se valoraba la paciencia de Rodríguez por explicar en medio de tantos cuestionamientos a sus definiciones por parte de los comunicadores.

Entonces, el exfuncionario respondió: "Respecto de la entrevista de O'Donnell y Tenembaum en CNN. Francamente, no podía creer lo que me estaba pasando. Se miraban entre ellos, se reían de mí atrás de la cámara, y eso que estaban en mi casa. Me daban ganas de echarlos, pero la cámara la manejaban ellos. Jamás me paso una cosa así. Eran un par de tontitos haciendome un operativo. Me defendí como pude tratando de no ser grosero. Jamas CNÑ vuelve a entrar a mi casa o a entrevistarme. Muy mala experiencia".

Carlos Rodríguez: "La economía argentina ya está muy dolarizada"

