Extradición: La defensa de Jones Huala va a la Corte Suprema

Cabe recordar que la justicia chilena lo buscaba desde febrero como prófugo, ya que si bien había conseguido una condicional primero, debido a sus siempre desafiantes declaraciones, la justicia trasandina pidió que volviera a la cárcel de Temucho y ahí se escapó. Nunca se supo si entró a la Argentina por un paso legal o ilegal. Lo cierto es que tenía pedido de captura internacional.

huala juicio.png La semana pasada, durante su juicio Jones Huala hizo fuertes declaraciones y dijo no arrepentirse de nada...

La semana pasada, durante su juicio Jones Huala dijo, entre otras frases:

- "Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento. Estoy orgulloso de serlo."

- "No me van a doblegar, soy una persona, un hombre mapuche de las clases populares".

- "Nos tienen miedo. Ojalá estuviéramos armados como todos estos policías, ojalá portáramos las mismas armas y ametralladoras, para enfrentarnos de igual a igual".

Durante la audiencia de este lunes, el juez Villanueva repasó el caso del incendio en la pequeña estancia chilena de Pisu Pisué (ocurrido en 2013), por el cual Jones Huala fue sentenciado en Chile, y enumeró extensa jurisprudencia y de cooperación internacional a favor del instituto de la extradición.

El magistrado manifestó que en este caso se da una "particular circunstancia" ya que "el mismo sujeto (por Jones Huala) es dos veces requerido por el mismo Estado".

Se refirió así al proceso de extradición previo, solicitado y concretado en 2018, en el que también le tocó intervenir como juez.

"Como los pedidos son similares, hay cuestiones que ya fueron juzgadas en el anterior proceso", dijo, y para argumentar su resolución consideró que esos fundamentos "mantienen su vigencia".

En la audiencia vía Zoom intervino solo el juez, quien leyó la resolución en la que aceptó la requisitoria de la Justicia chilena.

image.png Si la Corte Suprema conceda la extradición solicitada por Chile, será el Ejecutivo el que deberá resolver si Jones Huala es llevado al país vecino.

Pero, en diálogo con 'Radio Seis' de Bariloche, Eduardo Soares, defensor del referente mapuche, afirmó que desde la Gremial de Abogados apelarán la decisión, por lo que el traslado a Chile no será de forma inmediata:

La única instancia que nos queda es la Corte Suprema, ellos no tienen tiempos pero no creo que (su veredicto) tarde más de dos meses en resolverse La única instancia que nos queda es la Corte Suprema, ellos no tienen tiempos pero no creo que (su veredicto) tarde más de dos meses en resolverse

Cabe recordar que en caso que el máximo tribunal conceda la extradición solicitada por Chile, será el Ejecutivo el que deberá resolver si Jones Huala es llevado al vecino país para el cumplimiento de la pena que está pendiente.

