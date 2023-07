El 'testigo E' (caso Maldonado) fue a visitar a Jones Huala, y fue detenido

Con respecto a la causa que provocó su detención temporal, indicó que "es una causa por daños, por una situación que se dio por una marcha cuando mataron a Rafita Nahuel".

Rafael Nahuel recibió un disparo en el glúteo presuntamente proveniente de un arma de la Prefectura. Los abogados explicaron que la detención del activista de la RAM fue por una causa "por daños, por una situación que se dio por una marcha cuando mataron a Rafita Nahuel" (Foto).

Lo que pasa es que desde el juzgado federal trataron de ubicarlo (a Pilquiman) en su domicilio y no pudieron contactarlo, es lo que pasa con las causas penales, cuando vos fijás un domicilio y no te encuentran

"Y si el juez te cita, cuando vos tenés una causa abierta y no pueden ubicarte, no te presentás, te libran la orden de captura. Entonces, él tenía librada esa orden de captura y cuando fue a visitarlo a Jones Huala a la cárcel, lo detuvieron", concluyó el abogado.

El activista vinculado con el caso Maldonado

Lucas Pilquiman, a pesar de sus cortos 25 años, atrajo la mirada mediática cuando la Justicia lo definió como 'El testigo E' en la causa en que se investigaba la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Multitudinaria movilización de noviembre de 2017 que colmó la Plaza de Mayo, por Santiago Maldonado. Lucas Pilquiman fue definido por la Justicia como 'El testigo E' en la causa en que se investigaba la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

En declaraciones posteriores a la desaparición de Santiago Maldonado, Pilquiman declaró que se arrojó a las aguas heladas del río en Chubut aquel 1 de agosto de 2017. Según sus primeras palabras, Pilquiman expresó que, en un momento determinado, Maldonado le dijo que no podía más: "Siga usted, peñi", le habría dicho Maldonado.

Tras huir nadando, Pilquiman confesó ser testigo ocular en el momento exacto en que el joven era detenido, golpeado y arrastrado por los gendarmes hasta el interior de un vehículo Unimog.

Sin embargo, meses más tarde cuando asistió a la justicia para confirmar sus dichos; el activista no solo se desdijo, sino que manifestó lo contrario y que vio a su compañero (Maldonado) agotado, en medio del río y con el agua a la altura del pecho.

Pero más allá del caso Maldonado, Pilquiman continuó con sus protestas. En 2018, el fundador de la RAM, quemó una bandera argentina durante una manifestación en la sede de Parques Nacionales en Bariloche.

Su poder fue creciendo hasta verse involucrado con los referentes de la lof Laufquen Winkul Mapu, una comunidad mapuche que está recuperando su territorio, durante el tiempo que duraron los hechos de Villa Mascardi. Esta organización se basa en la Ley Lafkenche, surgida en 2008, que fomenta la creación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios.

Pilquiman también participó de distintas protestas donde los vecinos de la zona barilochense cercana a la ruta 40. Según confirmó la justicia, el activista se vio como "cuadro operativo" en la toma de villa Mascardi -a 35 kilómetros de Bariloche-.

Como consecuencia de esa toma, desactivada en noviembre del año pasado, siguen prófugos Cristian y Juan Pablo Colhuan, Yéssica Bonnefoi y Matías Santana, conocido como "el mapuche de los binoculares".

