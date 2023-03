En huelga de hambre, Jones Huala se desmayó y se golpeó la cabeza

Transita el día 48 de su huelga de hambre y "ya entró en la segunda etapa, que es cuando el cuerpo comienza a consumir la musculatura", dijo una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

facundo-jones-huala..jpg El activista mapuche Facundo Jones Huala se desmayó en la cárcel donde espera la extradición a Chile.

Esta fuente contó al diario 'Río Negro' que estuvo el domingo y el lunes en la cárcel de Esquel y que se sorprendió por la pérdida de peso de Jones Huala. También estuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, que le pidió que abandonara la huelga de hambre.

Los reclamos que lo mantienen en huelga de hambre arrancaron con el traslado a la cárcel de Esquel (él se reivindica como integrante de la comunidad de Cushamen), que no lo extraditen, que le den la libertad y que le reconozcan "territorio y autonomía", algo que hasta los más cercanos consideran utópico.

Visita a Jones Huala y crítica a La Cámpora

Nora Cortiñas viajó a Esquel para acompañar las actividades a 20 años del "No a la Mina". Pero antes de las actividades previstas para ayer lunes con la apertura del aniversario e inauguración de la muestra "20 años de pie", la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo visitó a Facundo Jones Huala.

nora c.png Nora Cortiñas fue declarada "visitante ilustre de la ciudad de Esquel".

En cuanto a la visita al referente mapuche, expresó que en su momento se indignó mucho "porque cuando lo encontraron trataron de denigrarlo, en vez de conocer un poco más de lo que él había pasado".

"Pidió ayuda al estado, pidió ayuda a su gente y nadie lo supo entender, él reconoce que se equivocó en algunas cosas. Todos en la vida podemos equivocarnos", agregó Nora Cortiñas.

Pero por otra parte, volvió a expresarse en contra de la movilización que está organizando La Cámpora en contra de la "proscripción" a Cristina Kirchner para el próximo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"No acepto que el 24 de marzo se use para una campaña política", expresó Nora Cortiñas y agregó que "tuvimos logros porque estuvimos en la calle peleando 47 años y me indignaría salir por las calles y en vez de ver los carteles de esta lucha tengamos que ver una campaña política".

