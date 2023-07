¿Café torrado o tostado? Lo que no te dijeron y debes saber

En segundo lugar, está el café torrado. Se dice que el café torrado es una variedad de café que se obtiene tras someter al grano a un proceso de tostadura utilizando azúcar.

Y esto fue lo que dijo la experta. "El café puede tener azúcar, ese se llama café torrado (...) el código alimentario argentino admite hasta un 10 por ciento de azúcar para que pueda ser llamado café". En este caso, en la etiqueta se lee: café torrado con azúcar.

Sin embargo, "si tiene más de un 10 por ciento de azúcar ya no puede ser llamado café", insistió. Tal como el ejemplo del alimento a base de café que tenía jarabe de glucosa (según la etiqueta que mostró la nutricionista en el video).

Por su parte, el café tostado, es el que no tiene nada de azúcar y dice en su etiqueta 100 por ciento café. "Por eso, vale el doble", dijo Romano.

Luego, continuó explicando: "Para los que toman dos café con leche por día y usan un café torrado, si tenemos 10 por ciento de azúcar, desde lo nutricional no es tan grave, porque una cucharada de té, son 1.5 gramos. ¿Sabes cuánto es el 10 por ciento de azúcar? 0.15 gramos de azúcar, desde lo nutricional no es nada grave, ahora si sos experto en café, seguramente no consumas el café instantáneo y consumas un buen café, porque dicen que el café torrado tiene azúcar para disfrazar el mal sabor un mal café".

¿Quiénes no pueden tomar café?

Ahora bien, además de saber si el café tostado es mejor que el café torrado, la otra pregunta que muchos se hacen es ¿Quiénes no deben tomar café?

Para resolver esto, MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, dice que debe consultar con su proveedor de atención médica si debe limitar o evitar la cafeína si:

Está embarazada, ya que la cafeína pasa a través de la placenta a su bebé

Está amamantando, ya que incluso una pequeña cantidad de cafeína que consuma pasa a su bebé

Tiene problemas de sueño, incluyendo insomnio

Tiene migrañas u otros dolores de cabeza crónicos

Tiene ansiedad

Tiene reflujo gastroesofágico o úlcera

Tiene arritmia (un problema con los latidos o el ritmo de los latidos del corazón)

Tiene presión arterial alta

Toma ciertos medicamentos o suplementos, incluyendo estimulantes, ciertos antibióticos, medicamentos para el asma y medicamentos para el corazón. Consulte con su proveedor de atención médica si puede haber interacciones entre la cafeína y los medicamentos y suplementos que toma

Es un niño o adolescente. Ninguno de los dos debe tomar tanta cafeína como los adultos. Los niños pueden ser especialmente sensibles a los efectos de la cafeína

