El alimento japonés que ayuda a controlar picos de glucosa

Se cree que los alimentos con alto contenido de azúcar y carbohidratos refinados pueden aumentar la glucosa de manera rápida. Estos también son conocidos como alimentos con alto índice glucémico.

En cambio, otros alimentos como el edamame, pueden ayudar a regular los picos de glucosa, bien sea por su alto contenido de fibra u otros componentes que contribuyen a mantener controlada la diabetes.

Alimento para bajar la glucosa

El edamame es uno de los alimentos de origen vegetal con un alto contenido en proteínas, también se destaca por ser una gran fuente de fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

Este es uno de los alimentos aliados para las personas con diabetes. De hecho, el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) lo ha incluido en su lista de mejores alimentos para personas con diabetes que estabilizan el azúcar en la sangre.

"Edamame ofrece un perfil nutricional único que podría ofrecer múltiples beneficios para quienes viven con diabetes", dijo Jenna Braddock, RDN, CSSD, dietista deportiva y bloguera en MakeHealthyFasy a ETNT.

La especialista enumera varias razones por las que este alimento japonés es uno de los mejores para combatir los picos de glucosa y reducir el azúcar en sangre.

"Primero, el contenido de fibra de una taza (de edamame) es la asombrosa cantidad de 10 gramos, lo que podría ser muy útil para regular los picos de azúcar en la sangre y también contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Segundo, como fuente de proteína de origen vegetal, podría ayudar a reducir factores de riesgo de enfermedad cuando reemplaza la carne en la dieta", explica.

Y continúa: "Por último, el edamame es una buena fuente del nutriente esencial colina, y las investigaciones muestran que 9 de cada diez estadounidenses no obtienen suficiente en la dieta. La colina es importante para ayudar a reducir niveles de homocisteína en la sangre, un marcador relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y relacionado con la enfermedad vascular en la diabetes".

¿Qué beneficios tiene el edamame?

Además de ayudar a controlar el azúcar en sangre, hay muchos otros beneficios que el edamame puede proporcionar a la salud:

Es una fuente de vitamina C y vitamina B3

y Es rico en potasio, calcio, hierro y magnesio

Contiene más vitamina K que la soja madura

que la soja madura Contiene más ácido fólico que la soja madura

que la soja madura Ayuda a aumentar la masa muscular

Ayuda a controlar los niveles de colesterol

Puede reducir el riesgo de cáncer de mama

Puede reducir el riesgo de cáncer de próstata

Es bueno para la salud de los huesos

De acuerdo con expertos, las personas con problemas de tiroides no deberían abusar del consumo de edamame. De todos modos, se recomienda consultar con un especialista.

¡Recuerde! Un pico de glucosa puede provocar sed extrema, aturdimiento, sequedad en la boca, somnolencia, náuseas y vómitos.

