10 personas que no deberían tomar café y muchos no saben

¿Quiénes no deberían tomar café? ¿Qué contraindicaciones tiene tomar café? El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero no necesariamente es buena para todos. Y es que, el café sigue teniendo riesgos potenciales por su alto contenido de cafeína, sobre todo cuando se toma café en exceso. He aquí las personas que, según expertos, deberían eliminar el café de la dieta o disminuir su consumo, debido a sus efectos secundarios.