Jones Huala: Inicia el juicio y lo defienden 2 exMontoneros

Los integrantes de la Gremial de Abogados también forman parte del equipo legal de las mujeres mapuche detenidas en Villa Mascardi durante el operativo de desalojo que se hizo en octubre del año pasado. Las mujeres, que tenían prisión domiciliaria, fueron liberadas en junio pasado

En el caso de Jones Huala, además de alegar que se trata de un perseguido político, la defensa había criticado a Villanueva por desestimar pruebas para la audiencia y por no permitir citar a diversos testigos. El juez advirtió que el juicio de extradición " no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no envuelve el conocimiento del proceso en el fondo ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo".

Villanueva añadió que "la cuestión atinente a la supuesta existencia de un delito político o de una persecución política en el país requirente respecto de personas que se identifican por su pertenencia al pueblo mapuche ya fue abordada y descartada por esta sede y la Corte Suprema al confirmar la procedencia de la extradición del requerido a la República de Chile por los mismos delitos por los que ahora se lo requiere".

facundo jones huala.jpg Este jueves (27/07) comienza el juicio por la extradición de Facundo Jones Huala, que se realizará en Esquel, donde el líder de la RAM se encuentra detenido desde febrero.

En ese sentido, el juicio de extradición de este jueves solo se ocupará de analizar la solicitud de Chile para extraditar a Jones Huala

Se trata, en efecto, del tercer juicio de extradición que enfrenta el líder mapuche. El primero, fue realizado en Esquel en 2016 a cargo del juez federal Guido Otranto, aunque el proceso fue declarado nulo por irregularidades en la detención.

Luego, el juez Gustavo Villanueva encabezó el segundo juicio por la extradición, realizado en 2018, en el que se decidió el traslado a Chile donde sería enjuiciado más tarde por los delitos cometidos al sur del vecino país y condenado a nueve años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas y el incendio de una estancia.

Revuelo por la defensa de dos exMontoneros

Que dos exmilitantes de Montoneros sean los defensores del activista mapuche causó revuelo, porque líderes de la oposición denuncian connivencia de Montoneros y grupos de izquierda más radicalizados con los activistas que en nombre del pueblo mapuche ocupan tierras y organizan actos violentos en la Patagonia.

En un tuit, el ex titular de la SIDE, Miguel Angel Toma, se quejó en sus redes de esta manera:

Lo dijo Miguel Ángel Pichetto y lo hemos reiterado en varias oportunidades, ex Montoneros no solo apoyan judicialmente a Jones Huala. También lo hicieron con Abigail Guzmán, dirigente de la narco guerrilla peruana Sendero Luminoso

Mientras crecen las críticas, los abogados de Jones Huala se quejan de que el acusado será juzgado en un"cuartel militar", desde la institución judicial se explicó que la realización en un establecimiento de las fuerzas federales se debe a cuestiones de seguridad. De ahí, claro, el mencionado acceso limitado al público y a los periodistas.

La detención de Jones Huala

El 20 de enero de 2022, la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la libertad condicional haciendo lugar al recurso de amparo presentado por las abogadas de Jones Huala, Karina Riquelme y Patricia Cuevas.

En febrero de ese mismo año, la Corte Suprema del vecino país revocó el beneficio de la libertad condicional, pero ya no había rastros de Jones Huala en Chile.

Que dos exmilitantes de Montoneros sean los defensores de Jones Huala causó revuelo, porque desde la oposición denuncian connivencia de Montoneros y grupos de izquierda más radicalizados con los activistas que en nombre del pueblo mapuche ocupan violentamente tierras en la Patagonia.

Desde entonces, la INTERPOL emitió una alerta azul para obtener datos sobre su paradero hasta que finalmente, durante la madrugada del 30 de enero, fue detenido prácticamente, por casualidad.

El 30 de enero, Facundo Jones Huala fue detenido en un procedimiento que se realizó luego de que vecinos del barrio La Esperanza de El Bolsón, denunciaran disturbios en una vivienda. Cuando los efectivos policiales llegaron, lo encontraron en estado de ebriedad y vistiendo una pollera.

Fue el mismo hombre que se identificó y por esto, fue detenido y trasladado, en principio, a una Comisaría donde permaneció 4 días hasta que finalmente, lo llevaron hasta el Penal Federal de Esquel.

La condena en Chile

En mayo de 2016, Jones Huala fue detenido por la Justicia de Chubut en un allanamiento, aunque en septiembre de ese mismo año, la Justicia federal declaró nulo ese procedimiento y fue liberado.

Luego, en junio de 2017 fue detenido nuevamente en un control vehicular de Gendarmería en la ruta nacional 40 en el puesto Villegas.

Desde ese momento, estuvo preso en el Penal Federal de Esquel hasta el juicio de extradición que se realizó en Bariloche a fines de febrero de 2018 en el que el juez Gustavo Villanueva, determinó la extradición, lo que generó disturbios en el centro de la ciudad.

El 11 de septiembre de 2018, Jones Huala fue trasladado a Chile donde fue enjuiciado y el 14 de diciembre de este mismo año, fue condenado por los delitos de tenencia ilegal de armas y el incendio de una estancia.

