"Yo soy un conductor de un programa que comenta informes de archivo, no edito y no hago el corte editorial. Estoy haciendo lo que no quería hacer por tu insistencia. El tema es que entendamos que todos somos personas. Me parece que a veces hay gente subida a un pony imaginario y se cree más que los demás. Al final somos todos iguales", concluyó.

image.png

Sin embargo, horas más tarde, Di Natale estalló ante un comentario de De Brito durante el programa, quien remarcó su destrato para con Castelo. De esta manera, el periodista del Grupo Indalo apuntó sin filtro alguno contra el presentador de LAM y le espetó: "Seguí haciendo rating y guita con tus mierdas y a mí no me jodas".

Como no podía ser de otra manera, el periodista de espectáculos respondió y dio inicio a un fuerte intercambio virtual con Di Natale.

"Trátalo en terapia, y aprende a comportarte en una nota. Fuiste notero", respondió conciso De Brito. Pero el ex CQC lanzó irónico: "No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro umpa lumpa que se cree sheriff, a mí dame el Infierno. Aguante el Maligno".

"¡Estás muy nervioso! ¿Te hacés el vivo con un cronista? El resentimiento también trátalo. Gil", retrucó De Brito, ya elevando el tono.

image.png

Di Natale respondió en los mismos términos:

Bizarro es que haya público que valide a gente como vos, sos la abeja reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de 'contenido' gratis Bizarro es que haya público que valide a gente como vos, sos la abeja reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de 'contenido' gratis

"El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badía, salame", sentenció De Brito.

