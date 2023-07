Eduardo Feinmann y Pablo Rossi chocaron contra Viviana Canosa

"En segundo lugar, entiendo razonable que haya abierto una investigación de oficio, porque los términos que se dijeron en los medios daban a entender distintos tipos de situaciones. Una cosa es vender los puestos de las candidaturas de las listas, otra cosa que Milei le diga a sus candidatos: 'Vos con tu dinero solventate la campaña'. Son dos cosas distintas", agregó.

De este modo, Iezzi detalló la información inicial que brindó Feinmann:

Lo que me dicen a mí es que hoy hubo la presentación de un escrito con más de cien firmas, avalando a Javier Milei en cuanto a los dichos que él refiere que no cobra de ninguna manera por las posiciones de las listas, sino que le dice a los candidatos: 'Vos con tu dinero solventate la campaña' Lo que me dicen a mí es que hoy hubo la presentación de un escrito con más de cien firmas, avalando a Javier Milei en cuanto a los dichos que él refiere que no cobra de ninguna manera por las posiciones de las listas, sino que le dice a los candidatos: 'Vos con tu dinero solventate la campaña'

"No es delito", espetó el también conductor de Radio Mitre, y luego agregó: "Si vos me decís a mi 'la verdad que yo quiero ser candidato de tu lista', yo te puedo decir 'Bancate de tu bolsillo la campaña en Córdoba'. Eso no es delito". Por su parte, Rossi indicó: "Siempre que cumplas con la reglamentación del financiamiento de la campaña político".

"Pero ese es un problema tuyo ya, como candidato. Otra cosa es que yo, candidato a Presidente, te diga a vos, que sos candidato a Gobernador en la provincia de Buenos Aires: '¿Vos querés ser candidato a Gobernador por mi lista? Entonces vos dame a mí 500 mil dólares", argumentó Feinmann. En efecto, Juan Carlos Blumberg y Carlos Maslatón, entre otros, hicieron denuncias de esa naturaleza.

"Esta noche la tenemos a Diana Mondino. Por ejemplo, yo no imagino a Diana Mondino comprando una candidatura", opinó el conductor de Hora 17. "Tampoco a Juan Nápoli, tampoco a la señora [Marcela] Pagano. Lo mismo Bertie Benegas Lynch", adhirió Feinmann. De todos modos, Rossi explicó su sensación respecto al caso:

A mí lo que me parece que sí tal vez ha habido es una desprolijidad en el manejo de cómo armar las estructura provincial. No fue una denuncia de una investigación periodística que sacó a la luz conversaciones secretas. No, salieron a decirlo los enojados , los disconformes, y apuntaron a los armadores de la campaña A mí lo que me parece que sí tal vez ha habido es una desprolijidad en el manejo de cómo armar las estructura provincial. No fue una denuncia de una investigación periodística que sacó a la luz conversaciones secretas. No, salieron a decirlo los enojados , los disconformes, y apuntaron a los armadores de la campaña

"Si el fiscal finalmente dice 'Acá no ha habido delito, no ha habido nada', refuerza la posición de Milei. Lo va a ratificar y le va a devolver un impulso", concluyó el periodista cordobés.

Viviana Canosa vs. Javier Milei

La explosiva conductora se mostró decepcionada con el economista libertario ante los rumores de vinculaciones con Sergio Massa. En su editorial, titulado Todo por un voto, dijo: "Me duele un montón ver a la casta de Sergio Massa y Sergio Massa está armando las listas de Milei y nadie me lo sale a desmentir".

"Ustedes saben que a Javier Milei lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora", señaló. Canosa no se refirió a los rumores sobre la compra de lugares en las listas, sino que apuntó a las supuestas negociaciones entre Milei y el precandidato presidencial de UP para el armado de boletas.

Además, Canosa mostró su teléfono y pasó los audios que intercambió con el economista. "Javi, querido, ¿cómo estás? Decime que es mentira lo que dicen de Massa, que estás armando las listas con él. Pensé que no era cierto", comentó.

La respuesta de Milei fue: "Mirá, el tema es el siguiente. Estoy comiendo, después te llamo. Son capaces de decir cualquier cosa. No me voy a subir a las operetas", finalizó el economista, quien según Canosa, nunca respondió a su pregunta.

