Rating: La Voz y Kaczka lo demostraron y TN se reconvierte

Otra pálida para El Trece: Batalla legal entre participantes

El gran éxito de El Trece, con el que llegó a dominar el prime-time durante el mes de mayo y superar a Telefe, pasó a transformarse en un dolor de cabeza para el canal. Sucede que, si bien El Hotel de los Famosos aún obtiene buenas métricas, los distintos escándalos que ha protagonizado han repercutido negativamente en su rating y termino por cayendo al segundo lugar por detrás de La Voz.

Primero fueron las acusaciones de bullying entre los participantes y el pedido de cancelación masiva por parte de la audiencia. Luego, la filtración de los finalistas de la competencia. Y ahora, uno de los concursantes, el locutor Martín Salwe, llevará a la Justicia al cantante Leo García por dichos en su contra.

Durante una entrevista col ciclo de chimentos LAM, Leo García lanzó durísimas acusaciones contra Salwe. "Para mí ese tipo tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad porque es un violín en potencia", comenzó diciendo.

Y continuó: "Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer". Además, agregó sentirse atacado por ser homosexual: "Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad. Me molestó muchísimo".

