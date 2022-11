Picante previa de CFK contra Ricardo Roa, Nº2 de Clarín

No es la primera vez que Roa aparece en medio de operaciones de este tipo. El Destape informó sobre varias de ellas, desde que el espía ilegal Marcelo D’Alessio lo llamaba su “nuevo amigo” por el buen trato que le dispensaba en sus editoriales hasta las 182 llamadas que tenía con el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en medio de sus operaciones de persecución mediático-judicial.

“Roa es mi nuevo amigo”, le escribió D’Alessio al operador de Clarín Daniel Santoro, según consta en el expediente judicial. El mensaje llegó el 12 de febrero de 2019, el mismo día que Roa le dedicó la editorial del diario al tema con el título “Netflix no lo podría hacer tan bien” y que el título central de tapa fue la operación de Elisa Carrió, el Gobierno de Mauricio Macri y Clarín con escuchas ilegales para decir que el D’Alessiogate era una maniobra de presos K contra el fiscal Carlos Stornelli.

“Estoy sin dormir”, le contó D’Alessio a Santoro. Es creíble, ya que le mandó mensajes desde las 3.40 de la mañana. Desde el día anterior estaba publicada la operación de Carrió, el Gobierno y Clarín con supuestas transcripciones de escuchas ilegales a ex funcionarios kirchneristas presos en Ezeiza. Esa no la firmó Santoro sino uno de sus discípulos, Nicolás Wiñazki. Como informó El Destape, esas escuchas sólo pasaron por las manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que comandaba el amigo presidencial Gustavo Arribas. Carrió dijo que las recibió de fuente anónima, pero no hay otra que la misma vieja SIDE. Wiñazki decidió obviar la ilegalidad de esas supuestas transcripciones. Como en el caso de Santoro, no se trata simplemente de él, sino de sus jefes y patrones. De Roa y de Héctor Magnetto. No hay una línea de Clarín, y menos una operación sobre cuestiones de Estado, que no pase esos filtros.

“Voy a dormir por q no puedo más! Gracias por la contención de anoche”, le dice D’Alessio a Santoro en el mismo chat, de lo que se desprende que Santoro contuvo a D’Alessio mientras esa nota de Roa, destinada a protegerlo a él y a Stornelli, ya estaba publicada.

No es único caso en el que está involucrado Roa, el número 2 de la redacción de Clarín. También figura en chats vinculados al caso de Mario Cifuentes, empresario que denunció que fue extorsionado bajo el mismo esquema D’Alessio-Santoro. “Siempre fue el diario Clarín”, contó Cifuentes en su declaración ante el juez Ramos Padilla, en alusión a las notas que se publicaban donde Santoro lo catalogaba como “el nuevo Lázaro Báez”. Cifuentes relató lo mismo que Pedro Etchebest: que D’Alessio lo extorsionaba y la amenaza tenía como apoyo las notas de Santoro. Nuevamente, Santoro no publicaría sin el aval de su jefe, Roa, y su empresa.

Como dicen en las redes: El día que se enteren los militantes K que muchos funcionarios K hablan en privado con periodistas "de la corpo" y de La Nación, entre otros medios opositores, se caen de ort...

En el kirchnerismo agregan que, en esa reunión, Roa obtuvo la foto del atentado que estaba en la causa bajo secreto de sumario y que luego fue utilizada para la tapa del diario.

Gerardo Millman, en la mira de la jueza María Eugenia Capuchetti

El exviceministro de Seguridad de Patricia Bullrich y actual diputado nacional sigue en la mira de la Justicia.

Capuchetti rechazó la recusación de la querella, pero en su respuesta lo más importante es que confirmó la investigación sobre si existe vínculo entre una de sus asesoras y una persona que habría hecho de nexo con Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la frente de CFK.

La vicepresidente convocó a través de sus redes sociales al acto por el Día de la Militancia que se realizará en el Estado Único, Diego Armando Maradona, el próximo jueves 17 de noviembre. Se espera que CFK, que se prevé será la única oradora, hable a partir de las 18.

El acto, impulsado por las dos CTA, el moyanismo y la Corriente Federal de Trabajadores, será la segunda participación en una actividad masiva de la exjefa de Estado tras el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa.

