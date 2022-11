CFK instruyó a sus abogados a que recusen a Capuchetti al considerar que la magistrada no está actuando de forma adecuada al no involucrar a la oposición en el intento de homicidio. La Vice anunció que iría por apartar a la jueza luego de que se debilitara la denominada 'pista Milman', que sostiene que el diputado del PRO Gerardo Milman tenía conocimiento de que el atentado se iba a perpetrar. De acuerdo a pesquisas de la magistrada esa versión, aportada por un testigo que ahora es investigado por falso testimonio, no pudo ser confirmada.