https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1686397416910524417&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Hoy votar a Juan es tirar el voto": Malena Galmarini sostuvo que Massa es el candidato de Unión por la Patria "que más posibilidades tiene" de ganarle a Juntos. pic.twitter.com/DjqvIo8rf7 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 1, 2023

Por su parte, Fernández no se quedó con la chicana y fue más allá en su respuesta contra Galmarini:

No me gusta entrar en esta dinámica. No me parece que sea interesante. Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirada a la basura. No. Creo que no nos sobra nada como para pensar que podemos ir eligiendo por los demás qué opción define o los contiene en esta elección. Creo que hay que poder articular las diferencias en este espacio No me gusta entrar en esta dinámica. No me parece que sea interesante. Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirada a la basura. No. Creo que no nos sobra nada como para pensar que podemos ir eligiendo por los demás qué opción define o los contiene en esta elección. Creo que hay que poder articular las diferencias en este espacio

De todos modos, la candidata a la intendencia de Tigre realizó una autocrítica respecto a la posición que adoptó su espacio en las elecciones presidenciales en las que Mauricio Macri ganó la presidencia. "Fuimos muy verdes en el 2015. Algunos se quedaron con nosotros y otros se fueron al PRO. Me gustaría que algunos estén acá y otros no. Confundimos la política", cerró.

