Mario Pergolini cargó furioso contra el periodismo tras su anuncio sobre Vorterix

Mario Pergolini se despegó de la política

Por otro lado, Mario Pergolini aprovechó para aclarar que la decisión de finalmente cambiar la frecuencia no fue por una cuestión política ni por supuestos aumentos de tarifas.

"Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno", dijo.

Y sumó: "No soy peronista, no soy libertario, me chupa un huevo todo. Lo que sí me llama la atención es que ponen, por ejemplo, que por baja de audiencia baja Vorterix. ¿En serio lo hacen en base a un corte mal hecho de un segmento?".

"Lamento que haya sucedido esto, que tanta gente haya tomado esto para creer que tenían una gran noticia, para dar que ‘cierra por lo que está sucediendo’. Vuelvan a hacer periodismo los que quieran hacer periodismo, y aquellos que pelotudean, que hagan el recorte, que se diviertan, pero eso no es la verdad", agregó el empresario.

