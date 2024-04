"Precios opresores": Mario Pergolini anunció que Vorterix dejará la FM

La opinión de Mario Pergolini sobre el presidente Javier Milei

Hace algunas semanas Mario Pergolini estuvo invitado en un programa de TN y habló sobre Javier Milei y los anuncios del Gobierno.

En diálogo con su colega Diego Sehinkman señaló que el país está “totalmente dividido”. A su vez expresó que “la sociedad, de alguna forma, tomó un control inesperado y termina enalteciendo o poniendo en el lugar a Milei”.

"A mí me parece, con los años he entendido que no hay forma, que sin consenso es muy difícil. Vos podes ir a las patadas, pero sin consenso es difícil", sostuvo.

Y posteriormente sumó: "Si siempre te la pasás tirando nafta, en vez de a veces tirar un balde de agua, también es complicado”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Gran Hermano: el impactante video que revela quién será la próxima eliminada

Nicole Neumann destrozó a Fabián Cubero y reveló toda la verdad

Gerardo Romano cruzó con furia a Javier Milei: "Es un sádico"

Wanda Nara destruida por un nuevo escándalo familiar

Libertadores-Sudamericana: Balance positivo para los equipos argentinos