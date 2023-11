Marina Calabró no aceptó la oferta de Javier Milei

"Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle: '¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei"', describió el conductor de Alguien tiene que decirlo, quien fiel a su estilo, aprovechó la ocasión para lanzarle algún que otro palito a la panelista, como ya ha hecho en el pasado.

image.png Calabró confirmó a fines de agosto que Milei y Flórez estaban juntos.

Pese a esto, la posibilidad se esfumó durante el envío en el que Calabró participa. Lanata le consultó sin rodeos sobre esta versión y ella respondió: "Lamentablemente, me va a tener que seguir aguantando".

Por otro lado, De Brito ya había adelantado la negativa de la periodista algunas horas antes.

Una cuestión central que podría haber sido clave en la decisión de Calabró de rechazar la oferta es el sueldo que habría percibido en caso de aceptar, cuestión que ya ha generado conflictos en el pasado y que probablemente impacte en la próxima gestión de Milei.

