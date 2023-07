https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPtcRecargado%2Fstatus%2F1681735371263029255&partner=&hide_thread=false Picante

Jorge Lanata

“Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un Gordo Ridiculo , pero no por eso , sino porque ella cree que está flaca “



Qué Opinas ? pic.twitter.com/PQPcx6F5ah — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) July 19, 2023

Y ni siquiera tiene las pelotas bien puestas como debería tener un hombre. que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó. Es inmoral, violó todas las éticas Y ni siquiera tiene las pelotas bien puestas como debería tener un hombre. que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó. Es inmoral, violó todas las éticas

"Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos chicos y cuando tiene que contestar se ocupa de mí y de si estoy gorda o flaca. Solamente una persona mala hace lo que hiciste vos. La impunidad, la soberbia", cerró Vernaci.

Jorge Lanata destruyó a LAM: "Por favor, mírense al espejo"

El viernes Jorge Lanata generó un enorme revuelo al asegurar en Radio Mitre que Wanda Nara tendría leucemia. Esta revelación le valió un enorme repudio al periodista, sobre todo por parte de figuras del periodismo de espectáculo, encabezadas por Ángel de Brito, conductor de LAM.

Ante esto, en la última emisión de PPT Lanata realizó un potente descargo, disparó sin filtro contra sus detractores y deslizó que es un ambiente sumamente hipócrita.

“GENTE QUE NI SIQUIERA CONSIDERO PERIODISTA, HABLA DE ÉTICA PROFESIONAL ¿LO DICEN EN SERIO?”

"Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema", introdujo Lanata, en referencia al dato que brindó. Según el periodista, tal información le fue provista por tres fuentes, dos del entorno familiar de Nara y una del hospital Los Arcos.

"¿Cuál fue el daño que produje?. Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre", argumentó el conductor.

Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho", lanzó, para cuestionar lo que dio a entender es una doble vara moral. Hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho", lanzó, para cuestionar lo que dio a entender es una doble vara moral. Hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos

Y agregó: "Son los mismo periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres".

image.png Algunos de los comentarios que realizaron exponentes del periodismo de espectáculos.

Más allá de que Lanata aclaró que no espera "moral de la televisión", aseguró "no soportar que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son".

Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio?

"Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo", manifestó.

"El viernes di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mi eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga. No creo que algunos panelistas del espectáculo puedan curarse con la misma rapidez", concluyó filoso.

