Plan de Larreta: El Ejército y un FBI contra el Narcotráfico

Asimismo, el dirigente del PRO anticipó que se creará un "grupo de élite", con los "mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas, una especie de FBI, que van a controlar, con tecnología de punta, a las mafias que cometen delitos complejos."

En otro tramo de su conferencia de prensa, y rodeado de los ganadores de los comicios del último domingo, el precandidato a presidente anticipó que, además, en caso de desembarcar en Casa Rosada impulsaría la ley de extinción de dominio "para sacarle los bienes, la plata a los narcos, mientras se va resolviendo su condena".

Además, prometió construir módulos con inhibidores de señal en las cárceles: "No puede ser que desde las cárcel den órdenes a un sicario para mandar a matar a uno o manejen sus bandas de droga".

En este sentido, anticipó que se construirán cárceles de máxima seguridad "bien lejos de las grandes ciudades para que los narcos estén presos y aislados".

image.png Larreta viajó a Rosario a presentar su plan de seguridad, que promete llevar el Ejército a las fronteras y crear una suerte de FBI contra el narcotráfico. Foto: La Capital.

Más adelante, Larreta se comprometió a impulsar un nuevo Código Penal: "Los delincuentes se modernizaron, el código no, tiene 102 años". Y también prometió avanzar con el sistema acusatorio federal y a promover el juicio por jurados.

El precandidato le dedicó un capítulo a los policías y se comprometió a llegar a un "acuerdo federal con todos los gobernadores" para que tengan "el equipamiento necesario" y "por lo menos, un año de entrenamiento". De paso, aseguró que "vamos a incorporar las Taser".

A su turno, Morales pidió avanzar con el debate de la ley de derribo, para que las Fuerzas Armadas puedan desviar, advertir, intimar y, en última instancia, derribar aviones que transporten droga. La propuesta del presidente de la UCR fue bien recibida por Pullaro.

"Me alegra que Gerardo plantee lo de la Ley de Derribo, porque es muy importante. Aquí hay aviones que vienen desde Paraguay, y tira la droga sin pisar el suelo nacional. Sin que nadie lo pueda perseguir y teniendo la impunidad de hacer lo que quieren", aseguró el aspirante a mandatario provincial.

Pero advirtió:

Tenemos que defender también la defensa nacional, porque en este momento solo tenemos dos aviones cazabombarderos y siete aviones Tucano. Con lo cual, aunque tuviésemos la radarización de la frontera y la detección de estos aviones, no tendríamos la capacidad de perseguirlos. No podemos permitir que a la Argentina se la llene de droga y el Estado no reaccione Tenemos que defender también la defensa nacional, porque en este momento solo tenemos dos aviones cazabombarderos y siete aviones Tucano. Con lo cual, aunque tuviésemos la radarización de la frontera y la detección de estos aviones, no tendríamos la capacidad de perseguirlos. No podemos permitir que a la Argentina se la llene de droga y el Estado no reaccione

pullaro horacio.JPG "Me alegra que Gerardo (Morales) plantee lo de la Ley de Derribo, porque es muy importante", dijo Pullaro hoy.

Los 14 Puntos

El aspirante a Jefe de Estado desarrolló las propuestas con 6 ejes centrales: trabajo, educación, privilegios políticos, el campo, inflación y energías renovables. Los 14 ítems sobre seguridad, que dio a conocer hoy son:

1- Mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas.

2- Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba.

3- Crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos.

4- Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers.

5- Construir módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales. Además, se construirán cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos estén presos.

6- Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad.

7- Diputados y senadores aprobarán un nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un código de más de 100 años que no está preparado para los delitos actuales.

8- Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Los jóvenes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un régimen especial, porque a los 14 años no sos un adulto. Así se evitará que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos.

9- Lograr una Justicia más rápida a través del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales, para bajar de años a meses la duración de los procesos

10- Promover el juicio por jurados.

11- Brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad.

12- Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos, llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos.

13- Dar a los policías el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan al menos un año de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnología en el 911 y en las calles.

14- Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad.

