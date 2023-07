Ganó Maxi Pullaro / Rodríguez Larreta a Losada / Bullrich

Maxi Pullaro ganó a Carolina Losada la elección PASO de Juntos por el Cambio en la Provincia de Santa Fe. Mucha denuncia mediática de Losada, imitando el ' estilo halcón' de Bullrich, logrando el eco de algunos militantes desaforados en las redes sociales agitando el escenario pero tuvieron un problema: no reunieron votos suficientes. El triunfo de Pullaro instala muchas dudas sobre las encuestas que promueve Bullrich, sobre los 'halcones digitales' y la presión de algunos medios de comunicación. Sin duda que se encuentran de luto tanto LN+ como TN y La Capital (de Rosario), que militaron con firmeza del lado de Losada & Bullrich. Luego, un dato de la realidad, que alguna vez alguien deberá analizarlo: no fue Amalia Granata la de la derrota aquella vez, fue Federico Angelini, un personaje que llegó a la conducción del PRO sólo por su devoción a Bullrich pero carece de sufragios, y Losada comenzó a perder el día que lo eligió como copiloto. Su triunfo alguna vez fue mérito del Midachi, Miguel Torres del Sel, insólitamente castigado por Mauricio Macri, pero no fue un logro propio.