Todos temen el volumen del sufragio silencioso

Son las 14:00 en un barrio clásico del conurbano. La hora de la siesta no es una opción, no se descansa. En la plaza se nota el periodo de receso escolar porque está más concurrida de lo habitual y se mezcla con manteras que intercambian sus productos por poco dinero. Se vive el día a día. El silencio es interrumpido por una máquina de la municipalidad que realiza una obra de asfalto, la escenografía la dominan los afiches del intendente local que busca su reelección. En ellos, él promete un futuro mejor, a pesar de llevar ya varios mandatos consecutivos. Será, de ser elegido, su último mandato. “¿A quién votará toda esta gente?”, pregunto. La respuesta no tarda en llegar: “Será como siempre, manda el bolsillo, más allá de las mejoras que se puedan haber hecho”, afirma un funcionario que transita esas geografías todos los días. La campaña para los intendentes de Unión por la Patria asoma compleja, pero también reina la incertidumbre en los postulantes de Juntos por el Cambio que ya vienen gobernando sus distritos. Todos temen que se esté gestando un sufragio silencioso, sorpresivo de difícil anticipación. Para algunos, las PASO son una ventaja. Para otros, el final.