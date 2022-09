Javier Milei explosivo: Macri progre y pacto Máximo/Ritondo

Quizás mis preferencias son distintas, yo me metí a esto para transformar a la Argentina, no para ocupar carguitos y chorear de la política Quizás mis preferencias son distintas, yo me metí a esto para transformar a la Argentina, no para ocupar carguitos y chorear de la política

image.png El conductor Diego Sehinkman

Por otro lado, Javier Milei confirmó que sus contactos con Mauricio Macri fueron reales y que existió una propuesta de su parte, pero que no aceptará aliarse con "los socios" de Macri:

Hace rato que no hablo con Macri. Yo le hice una propuesta muy concreta. Si él quiere seguir ahí, trabajando para asegurarse ganar pero con unos socios que te van a condenar al fracaso, yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero ensuciar las ideas de la libertad con otro fracaso mezclado con los progres, yo paso Hace rato que no hablo con Macri. Yo le hice una propuesta muy concreta. Si él quiere seguir ahí, trabajando para asegurarse ganar pero con unos socios que te van a condenar al fracaso, yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero ensuciar las ideas de la libertad con otro fracaso mezclado con los progres, yo paso

Además, el precandidato presidencial apuntó, como suele hacerlo, contra el Gobierno de Alberto Fernández, al que cuestionó por su nueva postura anti discursos de odio, luego del atentado que sufrió Cristina Kirchner. "Yo lo que creo que está haciendo el Gobierno es replicar las ideas de Fidel Castro, que tiene que ver con esto de la ley del odio, y básicamente lo que hace es perseguir a los que piensan distinto", dijo.

Y agregó: Esto implica perseguir a disidentes o políticos opositores. Y la verdad que los hechos muestran que el único opositor serio y en serio que tienen soy yo, porque soy el único que se les planta, les dice las cosas en el Congreso, se las digo en la televisión, se las digo en todos lados.

image.png Milei centra su campaña en recorridas a pie por el conurbano bonaerense.

"No es sólo eso, sino que además después persiguen a periodistas independientes y también persiguen a medios, de hecho cierran medios o los compran. Con lo cual, es una forma de amordazar al que piensa distinto", sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

En última instancia, el conductor le consultó al diputado acerca de las versiones que indican que suele ausentarse en las sesiones de la cámara baja. Milei no sólo las desmintió, sino que responsabilizó a Máximo Kirchner y a Cristian Ritondo.

"Hubo un acuerdo entre Ritondo y Máximo Kirchner de dejar afuera a todas las expresiones minoritarias. Hicieron una elección bastante particular. Prefieren tener profesionales de cualquier otro área en la comisión de presupuesto y no economistas. Bueno, ellos sabrán por qué eligieron eso y no otra cosa", sentenció.

