Pide explicaciones: El PRO abandonó a una periodista de LN+

Ante este panorama, el conductor del ciclo Para que sepas, Edi Zunino, le consultó a Salva su opinión respecto a las vinculaciones que se realizaron entre el PRO y su defendido:

"La única palabra y la primera que se me cruza es ridiculez absoluta (...) Yo no tengo absolutamente nada que ver con Karina que está implicada con respecto a la causa. Ella estaba trabajando fuertemente en la comisión de discapacidad, para la cual me contrata. O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando".

image.png Brenda Salva en su rol de periodista de LN+.

"La causa fue referida por un colega, un excelente profesional también del derecho penal que por una cuestión de estructura no podía tomar la causa. Conocía a la familia y nos llega a nosotros. Y por mi parte, quiero decirte que es un desafío desde lo técnico enorme trabajar de esta manera y con esta causa que es una bomba", indicó Salva cuando le consultaron cómo llegaron al caso junto al abogado, Gastón Marano.

Es una causa donde vamos a poner a prueba la tolerancia de la Justicia a la presión política Es una causa donde vamos a poner a prueba la tolerancia de la Justicia a la presión política

Por su parte, Marano tomó la palabra y explicó la modo de financiación de sus honorarios, lo cual fue puesto en discusión por el oficialismo: "No es una familia que pueda afrontar los honorarios que normalmente cobra un abogado. Por eso, como cabeza del estudio, he decidido tomar la causa con la modalidad que denominamos pro bono. Se nos paga el mínimo legal, que es lo que tiene que afrontar la familia, y el resto lo carga el estudio".

View this post on Instagram A post shared by Bren Salva (@brendasalva84)

Por último, Zunino expresó estar en desacuerdo con el hecho de que Salva fuera separada de su cargo como asesora y le consultó directamente sus sensaciones al respecto.

"Yo me pregunto lo mismo que vos y que muchos colegas, por qué desafectar a una persona que trabaja libremente y que puede ejercer su profesión, en mi caso abogada, que no tiene ningún tipo de incompatibilidad con mi asesoría en una comisión de discapacidad en la cámara baja", manifestó la abogada y periodista, y apuntó contra el oficialismo y la oposición por igual:

No entiendo el por qué, y es una explicación que no la tengo que dar yo, si no la tienen que dar desde el Pro, desde el Frente de Todos, que fueron los que impulsaron mi eliminación de contrato y el corte de relación con Karina Bachey en este caso No entiendo el por qué, y es una explicación que no la tengo que dar yo, si no la tienen que dar desde el Pro, desde el Frente de Todos, que fueron los que impulsaron mi eliminación de contrato y el corte de relación con Karina Bachey en este caso

Es imprescindible que la diputada Nacional del PRO Karina Bachey separe con urgencia de su staff de asesores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo.



Su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados. — Diputados de TODS (@Diputados_Todos) September 21, 2022

