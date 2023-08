Interna: Página12 no es Massa y CFK empieza a presionar

¿Qué pasa si Sergio Massa saca más votos del que tienen previsto? ¿Qué pasa si Juan Grabois saca más votos del que tienen previsto? Luego de las PASO, ¿UP gira más a la Izquierda que ahora o gira hacia el centro?

Un sector del kirchnerismo, intenta condicionar a Massa y busca que Grabois supere los 5 puntos, que es lo que el ministro no quiere. El caso Tigre es una evidencia de que no hay acuerdo en todo y CFK ya aclaró que el funcionario nacional no era su candidato sino Eduardo de Pedro.