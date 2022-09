Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar

Le pido el yelmo y la armadura a Dios. Un ejército de una pequeña. Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad. Que así sea”.

image.png Bárbara Diez en Instagram con indirectas.

En Twitter terminó siendo desfavorecida

Mientras los K, los libertarios y los macristas se relamen porque esperan un duro golpe a las palomas del PRO y de Juntos por el Cambio, en Twitter postearon duro contra ambos.

El abogado Pablo Torres, conocido como ABDON, es militante del Partido Unidos, que integra Republicanos Unidos, la pata libertaria de Juntos por el Cambio, arremetió:

Muy osado lo de Barbara Diez pero no nos olvidemos que Larreta durante la pandemia le alquiló por decreto sus hoteles para beneficiarla. Ahí Barbara Diez no dijo ni 'mu'. Solo habla ahora por despecho. Larreta siempre fue chorro y yo de los primeros que lo dije Muy osado lo de Barbara Diez pero no nos olvidemos que Larreta durante la pandemia le alquiló por decreto sus hoteles para beneficiarla. Ahí Barbara Diez no dijo ni 'mu'. Solo habla ahora por despecho. Larreta siempre fue chorro y yo de los primeros que lo dije

Lo que no se entiende es porqué Torres integra todavía una coalición en la que, según él, hay "chorros".

Uno de los portales del Grupo Indalo, MinutoUno.com (M1), borró la nota que todavía aparece como resultado de búsquedas en Google bajo el título: Hallazgo de Jorge Rial: el fuerte mensaje contra Rodríguez Larreta de su ex, Bárbara Diez.

