Grieta: Conductor de TN duda del atentado y estalla Twitter

“Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer”, aclaró a continuación Lobo siguiendo el diálogo con su colega. “¿O sea lo que vos decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque?", le preguntó Lorena Maciel a Lobo, que en vez de quedarse en su zona de confort, disparó:

Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio

“Igual, la causa por la magnitud de lo que pasó es homicidio en grado de tentativa, habrá que ver a la luz de todas la pruebas si esto también pudo haber sido armado y nadie la quiso matar. La Justicia investiga que quisieron matar a la vicepresidenta, hay que ver si esto se prueba o no”, agregó Maciel concluyendo en base a lo discutido.

https://twitter.com/sebalacunza/status/1566818750686437377 Qué desastre.



Alguien que rescate a este Grupo. pic.twitter.com/1Awc4Sttex — Sebastián Lacunza (@sebalacunza) September 5, 2022

Estas palabras rápidamente se difundieron en Twitter. Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, llegó a manifestar su parecer sobre estos dichos: “Le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta. Pero el odio deshumaniza hasta llegar a un límite que creímos inalcanzable”, escribió el funcionario en su muro oficial.

La periodista Julia Mengolini también se sumó al debate y le pegó al conductor: “Que en la cloaca de las redes se pusiera en duda el atentado, lo entiendo. Pero que 'la duda' haya llegado a los principales medios de comunicación es desesperante. Esto ya no es militancia, es un atentado a la democracia que no deberíamos naturalizar. El odio los ciega”.

Es evidente que la grieta no solo en la sociedad, sino que en los medios, lejos parece tener un final marcado. A cada suceso se le agrega el dramatismo para impactar en el rating y así generar ganancias.

Pero las redes también le dan pie a esto, y son los propios usuarios, sean trolls o no, quienes alimentan estas controversias. Se llega a cancelar gente que da su parecer de la manera más objetiva posible y no se soportan opiniones distintas.

Si bien no hay nada decidido, se esperará a por mayor información de este caso para ver cómo es que se generan estas coberturas en los diferentes medios que tienen su bajada de línea política propia.

